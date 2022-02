Cum arăta Cristina Ich în adolescență. Vedeta a postat o fotografie de la 17 ani

Cristina Ich este una dintre cele mai frumoase femei din România și are o comunitate impresionantă de fani pe contul de Instagram.

Influencer de succes, Cristina Ich oferă sfaturi despre beauty, fashion și nu numai. În anul 2020, a primit titlul de cel mai bun influencer din România.

Cristina Micu, pe numele real, este supranumită adesea “Angelina Jolie de România”, datorită asemănării izbitoare cu starul de la Hollywood.

Recent, superba bruneta le-a făcut o surpriză fanilor și a postat o fotografie cu ea din adolescență.

În imaginea postată la InstaStories, Cristina avea 17 ani și era șatenă.

“V-am promis poze de la 17 ani. Eu mereu supărată. Ținuta de la Georgeta la purtător”, a scris Cristina Ich pe fotografia în care apare lângă un bărbat.

În urmă cu câteva săptămâni, Cristina Ich a trecut prin clipe de coșmar după ce a ajuns cu băiețelul ei, Noah, la spital.

"Am avut câteva zile de coșmar, mai ales că eu nu am mai avut probleme cu Noah până acum: colici, dureri de burtă, maxim a avut o febră 38 care nu era nimic îngrijorător, acum a ținut-o numai în 40-41. Într-o seară a avut 41,5 și m-am speriat atât de tare. Am fost cu el la spital, analize, și mi s-a zis că nu are nimic și nu e cazul de internat”, a spus Christina Ich pe contul său de socializare.

"Am luat decizia singură. După ce mi-am văzut copilul de trei zile cu febră 41, l-am băgat pe perfuzii, glucoză și pe antibiotic, la recomandarea unui medic care l-a salvat pe Noah din foarte multe situații. Și în sfârșit, Noah e bine de ieri. Nu îmi mai păsa de ceea ce îmi spun ei. Cam câte zile trebuia să-mi văd copilul nehrănit? Era leșinat. M-am speriat îngrozitor, stătea leșinat la pat și nu mai schița niciun cuvânt, niciun gest”, a mai adăugat Christina.

Bruneta este de patru ani într-o relație cu Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă. Cei doi au devenit părinți în toamna lui 2019.

Fotografii: Instagram