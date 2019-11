Cum arată Dorin Topală la 15 ani de la desființarea trupei Valahia

“Valahia” a făcut parte din “generația de aur” a trupelor romanești pop-dance. La finalul anilor ’90, piesele lor “La mare, la soare” sau “Banii și fetele” făceau furori în discoteci.

Costi Ioniță, Mihai Traistariu și Dorin Topală sunt cei trei membri care au făcut din Valahia o trupă de succes. Dintre ei, doar primii doi au rămas în showbiz, deși nu mai sunt, nici pe departe, la fel de populari că în perioada lor de glorie.

Costi Ioniță s-a axat pe cariera de producător, iar Mihai Traistariu este mai mult activ pe Facebook, decât pe scena muziala.

Dorin Topală, cel care asigura partea de “rap” în piesele Valahia, s-a retras definitiv din showbiz. Acesta este stabilit în orașul său natal, Constanța, e căsătorit și are două fetițe. “Libertatea” scrie că fostul cântăreț lucrează la o firmă care întreprinde activități de transport naval în Portul Constanța. Dorin este, de altfel, absolvent al Academiei Navale din Constanța.

Dorin Topală este destul de discret în ceea ce privește viața sa actuală, însă l-a dat de gol fostul său coleg, Mihai Traistariu, într-un interviu pentru Click.

„M-am întâlnit cu Dorin Topală într-o emisiune, el acum e marinar ofiţer, câştigă peste 10.000 de euro pe lună şi mi-a zis că nu prea mai vrea să cânte. Are vechime, şi-a dat nişte atestate, are cotă. Am zis că poate facem un turneu naţional cu nişte reuniri de trupe mai vechi. Ne-a dat cineva ideea şi îmi place. Valahia, doar noi doi, căci Costi Ioniţă, fostul nostru coleg, nu mai ştiu ce face. Doar pentru acest turneu vrea Dorin, doar aşa, să vadă cum mai e, ne mai plimbăm prin ţară şi mai facem nişte bani. Ne întâlnim cu foştii fani, pentru că aveam fan-cluburi în toată ţara”, a povestit Traistariu. Deși a trecut un an de atunci, se pare că proiectul lor de reunire a trupei Valahia nu s-a concretizat.



