Cum arată fiica Loredanei, la 21 de ani? Cele două par mai degrabă surori, decât mamă și fiică

Loredana are 49 de ani, Elena Boncea a împlinit anul acesta 21, iar cele două arată mai degrabă surori decât mamă și fiică.

Elena Boncea are trăsăturile mamei sale, are expresii similare și un corp la fel de frumos, dar are ochii mai închiși la culoare și o nuanță difertă a părului. Cu toate acestea, amandouă sunt frumoase și pare că sunt surori. Tocmai de aceea, Loredana se mândrește de câte ori poate cu fata ei, pe care o numește de fiecare data “my baby.”



Fanii reacționează de fiecare dată pozitiv cât Lori o arată pe Elena pe Instagram, iar la una dintre fotografii chiar Mihaela Rădulescu le complimentează pe cele două.

Când Elena a împlinit 21 de ani, în luna iulie a acestui an, Loredana i-a scris fetei sale un mesaj pe care l-a făcut public:





“Ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat!! M-ai învățat ce înseamnă iubirea, iar eu încă învăț cum să fiu o mamă mai bună pe zi ce trece… Îmi doresc să rămâi fericită și sănătoasă și să ne atingi cu iubirea ta infinită și sufletul tău pur. Inspiră-ne întotdeauna cu cuvintele tale. Ești cea mai frumoasă fată din lume! Mama te iubește.”



FOTO: INSTAGRAM