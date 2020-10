Cum arăta Irina Rimes pe vremea când își spunea Irina Remesh și IRRA

Irina Rimes este unul dintre talentații artiști din Republica Moldova care au făcut carieră în România. Cântăreața de peste Prut s-a transformat radical din momentul în care a început să facă muzică în țara natală și până azi.

Irina Rimes a lansat de curând albumul Pastila, poate cea mai neașteptată formă de exprimare a artistei. Considerat o revelație, discul ne-o prezintă pe Irina abordând stilul trap și semnând niște colaborări senzaționale cu Amuly, Bruja și Nane. Și pentru că atunci când o „lovește” inspirația nu se oprește, Irina Rimes a anunțat o nouă colaborare, de data aceasta cu Cris Cab, pentru piesa Your Love.

Detalii vor fi anunțate în curând, dar până atunci să ne întoarcem în timp, în jurul anului 2009, când artista arhicunoscută de azi era Irina Remesh, o moldoveancă în căutarea identității. Elevă a Liceului Teoretic „Constantin Stere” din Soroca (Republica Moldova), Irina a făcut primii pași pentru a se afirma în muzică urcând pe YouTube câteva piese scrise de ea.

„Dragul meu liceu”, „M-ai pierdut”, „This is My Life”, „Gimme Reason to Believe” sunt primele încercări ale artistei de a atrage atenția asupra talentului ei. La terminarea liceului era pe punctul de a călca pe urmele părinților ei, care sunt economiști, însă profesorii ei de muzică de la liceu i-au convins, și pe ei, și pe ea, că Irina nu trebuie să urmeze altceva decât o carieră muzicală. Ascultă AICI piesa M-ai pierdut!

Irina Remesh la final de liceu. FOTO: YouTube/Ira Rimes

Așa s-a înscris la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (fostul Conservator) din Chișinău, unde a început adevărata căutare de sine. Un artist dă greu lovitura în industria muzicală, însă acest lucru e de câteva ori mai greu în Republica Moldova decât în România. Așa se explică de ce artiști talentați precum Dan Bălan, Anna Lesko, Pavel și Cleopatra Stratan, Sergiu Istrate (Sasha Lopez), Nicoleta Nucă, Zdob și Zdub sau Carla’s Dreams au început să strălucească doar când au ajuns în România.

Începutul a fost greu pentru tânăra Irina Remesh.

„Acolo munceam și scoteam piese ca să fiu cunoscută pentru a lua mai mulți bani la o nuntă, pentru că banii îi făceai din nunți, nu din concerte”, s-a confesat artista recent în revista Elle.



Irina Remesh în anul 2008, la o nuntă în Socora. FOTO: Facebook/Vadim Șterbate

Eurovision și Fabrica de staruri

În 2011, Irina se înscrie la selecția națională a concursului Eurovision în țara natală, însă nu ajunge în finală cu piesa Iluzii deșarte. Insuccesul a surprins-o, dar, cum face mereu, s-a ridicat de jos mai puternică. Un am mai târziu ajunge la emisiunea-concurs Fabrica de staruri din Republica Moldova, unde capătă mult mai multă expunere mediatică. Aici îl cunoaște pe muzicianul Andi Bănică, cel care îi va deveni soț.

În același an relansează piesa care nu a fost pe plac la Eurovision, căreia îi adaugă un videoclip. Rezultatul: Iluzii deșarte devine hit în Republica Moldova. După încă un succes, cu piesa Simply Friends, Irina Remesh și Andi Bănică decid să se mute în capitala României.



Irina Remesh în videoclipul piesei „Iluzii deșarte”. FOTO: capturi YouTube

IRRA îi ia locul Irinei Remesh

Irina Rimes a încercat mereu abordări și stiluri noi, iar la început a făcut-o pentru că nu se regăsea în niciunul. În 2013, apare cu un nou proiect muzical sub numele IRRA. „Earthquake”, „Bleeding You”, „Pun pariu pe talent” și „Tune It Up” sunt cele mai cunocute piese lansate de IRRA, cu sprijinul casei The Lions Beat.

Odată cu această nouă identitate, IRRA anunța că a făcut o schimbare substanțială de stil.

„Da, este o schimbare totală, în general vreau să pun punct la tot ce am făcut până acum și să încep o carieră nouă, de la zero. Mi-au zis IRRA, mă rog, așa sunt numită acasă. Și producătorul meu a zis că este un nume ideal și am zis de ce să nu punem numele IRRA proiectului?”, declara atunci, Irina, pentru postul PRO News.

Proiectul IRRA nu a rezistat pe piață, iar Irina Rimes a început să se dedice scrisului, în defavoarea cântatului. Compunea piese pentru alți artiști și le vindea pentru a se putea întreține. Totul până când a fost descoperită de Raluca Nistor (Raluka), care a ajutat-o să lanseze Visele. A fost primul hit înregistrat în România al artistei, care s-a rebrănduit sub numele Irina Rimes.

Trei albume de studio și colaborări dintre cele mai neconvenționale au făcut-o pe Irina Rimes un reper în muzica românească, un artist care tranformă propriile trăiri în artă nemuritoare. Din 2018, Irina Rimes este antrenor la Vocea României.

