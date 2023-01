Cum arată locuința lui Sore. Artista le-a arătat fanilor fiecare colț al casei

Storia.ro și A list Magazine au lansat un proiect în care vedetele își vizitează locuințele, într-o competiție desemnată să aleagă cea mai bună gazdă. Una dintre vedetele care a luat parte la acest proiect este Sore, a carei locuință a fost vizitată și prezentată de Liviu Teodorescu. Iată cum arata casa cântăreței!

Liviu Teodorescu a fost impresionat de locuința lui Sore de la prima vedere. Încă de când a intrat pe ușă, acesta a ajuns într-un open space, format din living și bucătărie, care l-a surprins prin atenția la detalii, confort și doza inspirație artistică pe care i-a insuflat-o colțul dedicat canapelei.

"Dacă ar fi să aleg un loc din ce am văzut până acum, în care aș vedea-o pe Sore să scrie o piesă, cred că ar fi aici, sincer. Eu cred că aici (n.r canapeaua) aș fi inspirat (...). În concluzie, partea de jos este genială. Ai loc, te simți...simți că respiri și asta mi se pare superb într-o casă".

Partea de sus a casei este la fel de impresionantă. Ajuns în dormitorul lui Sore, Liviu Teodorescu a fost atras de desenul de pe perete, din dreptul patului, dar și de baia în care a găsit același lambriu ca în bucătărie. Mai departe, artistul a făcut turul dressing-ului cântăreței, care ascunde toate ținutele sale și încălțămintea de zi de zi, dar și pentru concertele sale, alături de o masă de machiaj poziționată în fața ferestrei.

În cele din urmă, Liviu a urcat la mansardă, ajungând în camera lui Erin, care este cel mai colorat colț al casei. Pereți pictați, jucării, tablouri, precum și o baie în miniatură - toate alcătuiesc camera fetiței lui Sore.

"Dacă aș avea o fetiță, cu siguranță asta e camera ideală", a spus Liviu.

La finalul turului, Liviu Teodorescu a tras și o concluzie, spunând că locuința lui Sore este un spațiu care o caracterizează și care s-ar potrivit oricărui artist.

Am împărțit parterul casei în trei zone, deși este open space. Aici vedeți zona de living, unde mi-am dorit foarte tare să fie intim, cosy și să îți dea sentimentul de vacanță, permanent. Am lucrat cu prietena mea arhitect @cri_stroe extrem de bine, a înțeles perfect ce îmi doresc și iată ce a ieșit. Am plecat de la piesa centrală a livingului, canapeaua din stofa boucle produsă de @mafurniturestore și am construit în jurul ei. S-au alăturat riflajele și comoda de tv făcute de @atlantis_furnitures66 în timp record și executate impecabil, draperiile și jaluzelele realizate de @anmardecorr, covorul l-am găsit la un super preț pe @rugvista iar masa de beton este luată de pe @thehome.ro. Vazele și pămătufurile decorative le-am găsit la @jyskro iar lumina caldă, ambientală, care colorează perfect atmosfera casei este de la @arnstore.ro

Vă spun, cu mâna pe inimă, că în toate celelalte 10 case în care am locuit la viața mea, nu am avut sentimentul pe care îl am aici.. Poate este datorita faptului că aici m-am implicat de la zero, efectiv și simt că nimic nu e pus întâmplător prin casă și că îmi oferă exact ce îmi doream de la un cămin. Mi-am luat și bețișoare parfumate 100% naturale cu salvie pe care le aprind frecvent și țopăi prin casă de fericire, atât de tare îmi place aici! Abia aștept să vă arăt și restul casei, bare with me!



Sursă foto: Youtube, Instagram