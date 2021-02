Cum aratÄƒ singurul fiu al lui Timothy Dalton din relaÈ›ia cu rusoaica Oksana Grigorieva. Alexander seamÄƒnÄƒ leit cu tatÄƒl sÄƒu

Timothy Dalton se bucură de o carieră impresionantă în lumea filmului. Actorul a dat viață unor personaje frumoase, adunând în jurul lui milioane de fani. Chipeșul ”James Bond” nu-și etalează viața personală, iar puțini știu cum arată singurul său fiu, din relația cu rusoaica Oksana Grigorieva.

Actorul britanic Timothy Dalton (74 de ani) a cunoscut-o pe Oksana în 1995, în timp ce aceasta lucra ca traducătoare pentru actorul și regizorul rus Nikita Mihalkov, la Festivalul de Film de la Londra. După un timp au început să locuiască împreună, iar pe 7 august 1997 s-a născut fiul lor Alexander (Sasha). Motivul separării celor doi ar fi fost zvonurile precum că rusoaica a călcat strâmb, fiind cucerită de un afacerist suedez.





În prezent, fiul lor Alexander are 23 de ani și a moștenit trăsături frumoase de la ambii părinți. Cel mai mult însă tânărul seamănă cu celebrul său tată. Dovadă sunt fotografiile recente postate de Oksana pe contul ei de Instagram.

Young Tim at the WUTHERING HEIGHTS press conference in NY (1970) pic.twitter.com/8iAQWOTCzp