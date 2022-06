Cum arată viața lui Tj Miles după Survivor? Ce planuri are?

TJ Miles are 33 de ani, 18 ani a locuit în Toronto și este influencer pe Instagram, Facebook și Youtube.

TJ MILES: "Când am ieșit mi-a fost poftă să mănânc carrot cake, că m-a înnebunit cât a fost carrot cake-ul ăla acolo. Însă, vreau să spun dor să mănânc orice dulce posibil. Mai mult dulce decât de sărat. Și când este vorba de dulce, eu mănânc foarte multe lucruri dulci, de la înghețată, la napolitane. Orice. Mănânc orice e dulce. Deci cam asta mi-a fost pofta după ce am ieșit din competiția Survivor România: dulce, dulce, dulce."

TJ MILES:,,Prieteni” este un cuvânt destul de valoros și nu pun această etichetă oricui. Nu pot spune că mi-am făcut prieteni acolo. Dar am niște cunoșțințe destul de mișto, cum ar fi Mari Fica, Marian Drăgulescu, până și niște războinici, poate chiar Elena Matei sau poate chiar Ana Dobrovie. Până și Duli. (...) O să țin legătura cu oricine vrea să țină legătura cu mine, nu o să alerg după oameni, nu o să încerc să forțez pe nimeni, dacă vine cineva organic și se menține o legătură de durată cu cineva de la Survivor, aia e. Tot ce pot să spun este că sunt deschis și la relații profesionale, de afaceri, chestii care ne ajută reciproc.

TJ MILES: "Sunt pregătit să fac pasul următor în muzică, pentru că am o pasiune pentru muzică. (...) O să am niște concerte la Neversea, o să fiu și la Untold anul ăsta, o să fie foarte mișțo ce o să se întâmple. Am proiecte în derulare și în televiziune, și în cinematografie. Și peste tot. Sunt pregătit să colaborez pe partea de actorie, să apar în filme care se mulează cu imaginea mea, lucruri amuzante cu care pot să ajut și să aduc ceva nou, ceva interesant. Nu o să fac orice cu oricine."

