Cum au reacționat fetele Anamariei Prodan la vestea divorțului, după ce fiul lui Reghe i-a transmis: "Ai murit pentru mine"?

După ce Laurențiu Reghecampf a anunțat oficial divorțul de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf junior, fiul său pe care îl are cu Anamaria Prodan, a avut o reacție șocantă pe Instagram.

„Ai murit pentru mine. Forever”, a scris acesta pe rețeaua de socializare, în dreptul unei fotografii alb-negru în care apare alături de Laurențiu Reghecampf. În același timp, fetele Anamariei Prodan au continuat să posteze pe Instagram, dar Instastory-urile lor sunt surprinzătoare pentru că arată ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat în familia lor și viața merge mai departe ca și până acum.





La Măruță, Anamaria Prodan a dat declarații despre divorț și a vorbit inclusiv despre reacția fiului ei:

"El este tatăl copilului meu, niciodată nu o să vorbesc urât de el. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli, dar promit că am să le repar. Am să lupt că toți copiii mei să nu se împiedice de asta. Lăsăm legea să își spună cuvântul. Și noi aflăm lucruri din presă! Nu știm exact adevărul. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel. Nimeni nu se poate gândi că cineva poate să îți facă rău. O să văd cum stau lucrurile și voi da o declarație oficială Întotdeauna mi-am apărat famlia cu prețul prieteniilor distruse. (...) Am văsut și noi declarația din presă, mi-a citit-o cineva. Nimeni din familie nu știe adevărul. (...) Cel mic suferă cel mai tare, că nu prea își vede tatăl."







