Cum își dorește Vlăduța Lupău să își educe copilul? "Spuneam acest lucru, într-adevăr, și m-a râs lumea"

Vlăduța Lupău se află în ultimul trimestru de sarcină, iar în scurt timp va putea să își strângă în brațe băiețelul.

Într-un interviu dat pentru VIVA, artista chiar a spus cum își dorește să îl educe pe micuț, pe care se gândește să îl obișnuiască modest, poate chiar cu haine second-hand:

"Spuneam acest lucru, într-adevăr, și m-a râs lumea! Ei bine, și eu am crescut și am umblat îmbrăcată cu haine de la second-hand și tocmai de aceea îmi doream să fac ceva și să reușesc în viață, ca să pot să îmi permit și eu hainele și lucrurile pe care mi le doresc.De aceea am să încerc, pe cât posibil, chiar și prin acest aspect, să îmi educ copilul să învețe că nu-i totul de-a gata și că se poate orice!”, a declarat artista pentru VIVA!.





FOTO: INSTAGRAM VLĂDUȚA LUPĂU

Vezi și: Vinde degete pe internet