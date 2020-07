Cum mai aratÄƒ Alexandra Dinu? Fosta soÈ›ie a lui Adrian Mutu se apropie de 40 de ani, dar e mai frumoasÄƒ ca oricÃ¢nd

Alexandra Dinu a împlinit 39 de ani pe 3 ianuarie anul acesta, dar arată mai bine ca oricând.

Este foarte discretă în privința expunerii vieții sale private și postează foarte rar poze pe contul de Instagram, dar acum a publicat o fotografie în care se arată la fel de frumoasă ca atunci când se lansa în televiziune. O altă poză, pusă pe contul personal, cu câteva ore înaintea celei denumite Vintage-ish, o prezintă pe Alexandra din trecut, din perioada când apărea pe coperta unei reviste.



Acestea sunt primele fotografii puse anul acesta de frumoasa Alexandra Dinu pe Instagram, semn ca aceasta nu își dorește foarte multă expunere. În prezent, Alexandra se dedică în mod egal familiei și carierei sale de actriță. În anul 2015, Alexandra Dinu s-a mutat din Italia, unde trăia deja de mulți ani, în Statele Unite ale Americii, unde locuiește alături de fiul și de partenerul ei de viață.



În ceea ce privește secretele pe care le are pentru a arăta așa, Alexandra declara într-un interviu oferit OK Magazine:

„Am avut noroc să am un metabolism extraordinar. Întotdeauna am mâncat ca să trăiesc și nu am trăit ca să mănânc. Îmi place și să mănânc, nu spun nu. Am însă momente în care mi-e poftă de ciocolată, însă apoi urmează o perioadă în care nu mai mănânc nimic dulce. Cred că echilibrul este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre viață sănătoasă. La fiecare câteva luni fac însă și o perioadă de detox. Așa cum avem nevoie de odihnă și de relaxare și organismul trebuie curățat, infiderent cât de bine și de corect mâncăm. “

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA EXCLUSIV SHARE ÎN BUCATE:

FOTO: INSTAGRAM ALEXANDRA DINU