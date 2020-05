Cum mai arată Janice din Friends? La 58 de ani, își surprinde fanii

Dacă ești fan Friends, e greu să o uiți pe Janice. Exact cum spune ea într-o replică memorabila: “mă iubești, doar că nu știi că mă iubești.”

Rolul lui Janice i-a fost dat actriţei Maggie Wheeler, astăzi în vârstă de 58 de ani. Inițial, actrița și-a dorit rolul Monicăi Geller, după care a dat probă pentru un singur episod în care apărea Janice. Publicul a reacționat atât de bine la acest personaj, încât contractul lui Maggie a fost prelungit.



Puțini știu însă că ceea ce o făcea pe Janice “altfel”, adică vocea ei stridentă, e o creație a actriței, care, în realitate, are un ton chiar foarte cald atunci când vorbește. Maggie Wheeler a venit cu ideea de a-i da această voce lui Janice, mai ales că ea şi-a început cariera în televiziune prin dublarea vocilor unor personaje din seriale de animaţie ale anilor '80.





Așa a ajuns expresia "Oh-my-God", rostită ascuţit şi răspicat, cu o voce nazală, imposibil de uitat!

În viața personală, Maggie, care are 58 de ani, e la fel de simpatică, dar mai puțin enervantă ca Janice. În 2020 își surprinde fanii pentru că arată la fel ca acum 20 de ani, când filma pentru Friends.

A mai avut apariții în serialele Seinfeld, Ellen, Drake & Josh, The X Files, The War At Home și ER, iar cea mai cunoscută relație amoroasă a ei a fost cu actorul David Duchovny, din "Dosarele X" şi "Californication", înainte ca acesta să o ia de soție pe Tea Leoni.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA "VIAȚA BATE VLOGUL"- SEZONUL 2







FOTO: GETTY