Cum să nu-l iubești! Ce a făcut Keanu Reeves după ce un puști l-a recunoscut în aeroport și i-a cerut un autograf

Keanu Reeves este din nou viral pe internet, după ce un producător de televiziune a fost martor la o scenă care îl are ca protagonist pe actorul în vârstă de 57 de ani.

Andrew Kimmel, un producător de televiziune, a avut norocul să zboare în același avion cu starul din Matrix, potrivit ETonline. El a povestit pe Twitter că actorul i-a făcut o mare bucurie unui puști care s-a apropiat de el în zona în care pasagerii așteaptă bagajele.

Întâmplarea a avut loc într-un aeroport din New York. După un zbor istovitor de la Londra, Keanu Reeves i-a oferit băiatului un autograf și nu s-a arătat deloc deranjat când a fost supus de acesta la un adevărat interogatoriu.

“Keanu Reeves a fost în avion cu mine, astăzi, în timpul zborului de la Londra la New York. Un puști i-a cerut un autograf și apoi a început să îi pună o serie de întrebări. Keanu a răspuns cu plăcere la fiecare dintre ele”, a scris Andrew Kimmel pe Twitter.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C