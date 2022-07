Cum se mențin în formă Jorge și soția lui: „Sunt 10 ani de cât nu am mai mâncat la fast food”

Atât Jorge, cât și soția lui au o silueta impecabilă, iar oamenii îi laudă mereu pentru trupurile bine lucrate la sala de sport. Iată ce dietă urmează aceștia pentru a rămâne la greutatea ideală!

Citește și Eleganță și caracter! Melania Trump a fost prezentă la înmormântarea Ivanei Trump

Jorge este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară. Pe lângă talentul incrediil pe care îl are din punct de vedere muzical, acesta are și un aspect fizic de invidiat. Recent, artistul a oferit un interviu în cadrul căruia a spus cum își menține silueta, dar și ce mănâncă soția lui pentru a avea un trup ca tras prin inel!

Jorge a explicat faptul că are un program alimentar, dar și sportiv, foarte bine stabilit. Acesta merge de trei sau patru ori la sala de fitness pentru a se menține în formă. În plus, Ramona are o nutriționistă care o ajută în fiecare zi în alegerea mâncării.

“Avem un program foarte bine stabilit cu antrenorul, avem cam 3 sau 4 antrenamente pe săptămâna. Eu mai merg și la fotbal, o dată pe săptămână și Ramo are o nutriționistă cu care lucrează în fiecare zi. Nu exagerez! În fiecare zi, trimite poză dimineața, la prânz și seară, cu ce mănâncă. Îi spune, vezi că ai mâncat nu știu ce, mâine trebuie să faci așa, înlocuiește nu știu ce cu nu știu cum. Și asta face de un an și ceva!”, a declarat el pentru Click.ro.

Mai mult decât atât, cei doi nu mănâncă deloc fast food. Artistul a explicat că nu a mai apelat la mâncarea gătită rapid de mai bine de 10 ani.

„Uneori când nu prea avem timp să petrecem împreună, uneori mai merg cu ea, așa, o dată pe săptămână la sală, pe ora ei, ca să facem amândoi. Meniul meu este mereu plin de proteine și de salate, pește, nu mâncăm prostii. Noi nu mâncăm junk food! Sunt mai mult de 10 ani de zile de când nu am mai mâncat la fast food. Suntem atenți la ce ore mâncăm, să nu depășim anumite ore, facem mișcare, cam asta e. Suntem atenți la ce mâncăm, că de fapt, abdomenul ți-l faci la bucătărie. Acolo e secretul. Poți să faci sportul de pe lume”, a mai adăugat el pentru sursa citată.

Acesta a declarat că încearcă în permanență să rămână la o greutate ideală, evitând alimente care să aducă kilograme în plus. Totuși, de Crăciun și de zilele de naștere ale lor, ei mănâncă mai mult decât în viața de zi cu zi.



“Planul nostru este pe termen lung să ne menținem la greutate constantă cât mai aproape de ceea ce ne face pe noi să ne simțim cel mai bine. Bineînțeles că mai fluctuează greutatea în timpul anului. Că doar de Crăciun și de zilele noastre de naștere normal că mâncăm și atunci și în vacanțe all inclusive dar ne menținem pe linia de plutire într-o marjă de 3 kilograme”, a adăugat el.

Sursă foto: Jorge/Facebook