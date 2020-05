Cum și-a petrecut timpul AMI pe perioada pandemiei! Cel mai sincer interviu cu artista, direct din izolare

"Pentru mine, oricum aceasta perioada ar fi fost una cu liniste. Asta pentru ca lucrez la finalizarea albumului meu si as fi fost “inchisa” in studio.

1. De cine iti este cel mai dor in perioada asta?

Mi-e dor de bunicile in fiecare zi, nu doar acum, fiindca una dintre bunici locuieste in Londra de cativa ani si rar reusim sa ne vizitam, iar cealalta sta in judetul Salaj, acolo unde am si copilarit. Vorbim pe FaceTime si avem noroc cu tehnologia care ne mai ajuta sa ne vizitam virtual.

S-a schimbat în vreun fel relația cu familia, cu cei dragi? Cum comunicați în această perioadă?

Vorbim la fel de des cum o faceam si inainte. Adica zi de zi. Faptul ca suntem la distanta unii de ceilalti ne apropie si mai tare. Un sfat parintesc intotdeauna e bine-venit, iar in momente de acest gen avem nevoie sa-i simtim pe cei dragi alaturi de noi si sa stim ca sunt in afara oricarui pericol.





Ce ai descoperit la tine în perioada aceasta?

La mine nimic momentan, in schimb redescopar valoarea timpului.

2. Cum te destinzi în această perioadă? Jocuri, filme, cărți - povestește-ne cum îți menții mintea activă și cum te distrezi, în același timp.

Pentru mine oricum ar fi fost o perioada de liniste. Asta pentru ca lucrez la finalizarea albumului meu si as fi fost “inchisa” in studio. Singura diferenta e ca acum lucrez de acasa. Asta imi ocupa mare parte din zi. Ascult muzica, invat, citesc, ma distrez cu prietenele mele pe video call group. La filme nu prea ma uit. Nu sunt cea mai mare fana, insa prefer documentarele. Iar de seriale nu m-as apuca, fiindca stiu ca daca incep ceva care sa-mi placa, nu mai fac nimic productiv si mi-as pierde si noptile. Mai am si un caine in casa cu care nu am cum sa ma plictisesc. Sincer, ma bucur de “vacanta asta”!

Ce te-a învățat statul preponderent în casa? Ceva ce poate ai ignorat până acum sau l-ai luat ca atare?

Timpul. Pe el il ignor de multe ori. Am realizat ca avem mult mai mult timp decat ne imaginam in viata asta. Dar pe care, in haosul nostru zilnic, ni-l facem dusman. Stau si realizez ca noi, oamenii, traim intr-o rutina pe care ne-am creat-o tot noi, inconstienti, creierele noastre sunt obisnuite sa aiba “task-uri” zi de zi, dar nu luam in considerare ca momentul trebuie trait, asa cum e el. Timpul bun se traieste in prezent. Eu de multe ori am uitat sa fiu prezenta.

Ce schimbări pozitive ți-a adus în viață această perioadă?

Am mai mult timp de mine. In sensul in care nu mai depind de un anumit program zilnic si strict pe care pana la urma tot cu mana mea mi-l faceam:). Simt ca acum am timp suficient sa-mi pun ordine in ganduri si idei si am sa profit la maxim de el. E un moment bun de studiu, de introspectie, o sa las deoparte lumea exterioara si o sa explorez mai mult lumea mea interioara. Iar dupa perioada asta de “pauza” cred ca o sa fim mai castigati cu totii.

3. Care e snack-ul tău favorit când stai acasă? Cel pe care nu te poți abține să nu îl mănânci. .

Edamame

Care e mâncarea ta preferată în această perioadă?

Cartofi prajiti cu sos gorgonzola! Indiferent de perioada. ????

O rețetă simplu de făcut acasă - recomandarea ta.

Orez cu lapte