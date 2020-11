Damian Drăghici, cel mai sincer interviu despre viața privată și relația cu părinții săi

Și-a construit cariera de muzician plecând de jos, într-o epocă a prejudecăților. Culoarea pielii a fost mereu un impediment în calea devenirii sale ca artist, dar a știut să se ridice deasupra răutăților. Damian Drăghici a dat cel mai sincer interviu despre viața privată.

Până să ajungă adolescent, Damian Drăghici a învățat, în fiecare an, să cânte la câte un instrument muzical. A fost felul lui de a încerca să demonteze niște mituri care demonizau etnia din care face parte. „N-o să faci nimic în viață, o să te bată râsul”, i se spunea des, mărturisește muzicianul ajuns la 50 de ani.

Într-un interviu acordat Irinei Păcurariu, în emisiunea Rețeaua de idoli, Damiani Drăghici a dezvăluit care a fost relația sa cu părinții lui.

„Bunicii m-au crescut. Pe mama am cunoscut-o acum un an, iar pe tata nu cred că l-am făcut niciodată fericit, nu l-am mulţumit, în general, nimeni în familie nu e mândru de mine, lucru care m-a deranjat şi de asta nu m-am oprit să încerc să dovedesc. Întotdeauna mă gândesc că nu am făcut nimic în viaţă, mi s-a spus întotdeauna n-o să faci nimic, o să te bată râsul... Când ţi se spune că nu o să faci nimic, sunt vorbe pe care ţi le spui, mai târziu, tu”, mărturisește muzicianul.

Damian Drăghici, de la cântat pe stradă la marile scene

Damian Drăghici și-a dorit mereu să-și depășească condiția. Dacă a simțit că nu poate face asta în țară, a fugit în Iugoslavia, la vârsta de 18 ani. De aici a ajuns în Grecia, unde și-a făcut o familie. Fiica lui secretă a venit în România, pentru prima dată, în toamna anului 2018.



Damian Drăghici și fiica lui, Nikolina. FOTO: Facebook Damian Drăghici

După ce a cântat pe străzi și în diverse localuri, a primit o șansă de la casa de discuri Sony. Prima audiție a avut loc la Atena, iar în urma ei a primit o bursă la Colegiul de Muzică Berklee, din Boston.

La doar 27 de ani, Damian Drăghici făcea saltul cel mare și ajungea în SUA, după ce își lăsase în Grecia soția și unica fiică. Peste Ocean s-a recăsătorit cu artista americană Jennifer Crestol, cu care a cântat și în România.

Relația lor s-a destrămat, iar Damian Drăghici și-a refăcut viața alături de Paula Rosenberg, de meserie notar public. Cei doi au divorțat la începutul anului 2018, moment în care artistul și-a îndreptat atenția și căldura spre o colegă de trupă, Cristina Stroe. În martie 2019, tânăra artistă a născut un băiețel și l-a făcut pe Damian Drăghici un tată împlinit.

Fotografii: Agerpres/Damian Drăghici Facebook

Vezi și VIDEO: FERMA. În Plus, episodul 30: Andreea Antonescu, declarații surprinzătoare despre Elena Chiriac