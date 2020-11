Dan Bălan, surprins la "Vocea Ucrainei" chiar de mama sa, Ludmila Bălan

Anul trecut făcea furori pe internet și aduna milioane de vizualizări un moment de la Vocea Ucrainei în care Dan Bălan făcea duet cu o concurentă, Katerina Begu, care a ales să cânte “Dragostea din Tei”.

Anul acesta, de ceva vreme, devine tot mai popular un video tot de la Vocea Ucrainei în care Dan Bălan e luat prin surpindere chiar de mama sa. Ludmila Bălan, deși are 62 de ani, apare pe scenă, cântă în românește și...arată senzațional. Ținuta ei de tinerică și atitudinea sexy, care o fac să pară cu cel puțin 20 de ani mai tânără, îi induc în eroare pe ceilalți membri ai juriului. Tanti Ludmila e foarte cunoscută în Republica Moldova, dar în Ucraina nu e la fel de recognoscibilă. Dan Bălan însă are o reacție de neprețuit: e extrem de surprins și aproape că se schimbă la față.





Într-un final, toată lumea află cine este femeia frumoasă și sexy de pe scenă, iar reacțiile sunt incendiare. Mai ales în condițiile în care unul din antrenorii de la Vocea Ucrainei este Tina Karol, o femeie extrem de frumoasă despre care ziarele spun că ar putea fi iubita lui Dan Bălan. Dacă această ipoteză ar fi adevărată, aceasta ar fi fost prima întâlnire a Tinei cu...”soacra ei”.





Video-ul de mai sus a făcut furori în Ucraina, în Republica Moldova, în Rusia și acum și în România. Nu degeaba numele Dan Bălan a fost luni de zile cel mai căutat pe Google în Ucraina.



Pentru protv.ro , Dan Bălan a răspuns la întrebări legate de Vocea Ucrainei și de rolul său în show:

"Eu sunt autentic 100%. Dar la “ Vocea Ucrainei” e ca in viaţă: nu suntem la fel în fiecare context. Eu întotdeauna am încercat să îmi găsesc în mine mai multe “euri”. Eu pot sa fiu foarte romantic, de exemplu cu o femeie, sau pot sa fiu foarte energic pe scenă. Dacă sunt într-un context care îmi permite, sunt romantic, dacă sunt într-un context care îmi solicită partea energică, o piesă energică de pildă, ma folosesc de acea parte din mine. Eu nu JOC niciodată un rol, în sensul de teatru, caut acea parte în mine. De aceea la mine nu merg chestii de genul “fă aşa sau aşa”, am nevoie să găsesc ceva autentic în interiorul meu, ceva care să se potrivească şi cu mine şi contextului. La “Vocea Ucrainei” am găsit alături de mine o femeie frumoasă şi cumva am simţit că era normal să flirtez cu ea. "



