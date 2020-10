Dan Bittman, prima reacție după ce a creat vâlvă cu opiniile sale despre pandemie

"M-au supărat foarte tare mesajele care ne-au avertizat din senin, tragedii inventate. Eu nu subscriu la așa ceva. Oamenii au început să gândească cu capul lor. Nu subscriu la aceste legi date pe genunchi, nu cred în asemenea lucruri. Măi, eu cred în existența unui virus, care a fost scos din buzunar de niște băieți deștepți, de la filmul, cartea lui Orwell, 1984, nu am mai văzut o chestie de manipulare mai bună ca acest Covid. (…) Nu este pandemie. Pandemia e la 1% din populația lumii. Sunt 1 milion de morți după 8 luni de zile. ”

“Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul. Eu de mic am fost învățat să mă spăl pe mâini, să am niște reguli de igienă, pe mine pandemia asta nu m-a învățat nimic nou. Doar pun mască, acum, și respect legea. Însă rămân la propriile convingeri”.

FOTO: AGERPRES/ DAN BITTMAN OFFICIAL