Dana Budeanu, în costum de baie la 43 de ani. Are o siluetă de invidiat!

Dana Budeanu a atras un val de aprecieri pe rețelele de socializare după ce a postat o fotografie în care apare în costum de baie! La 43 de ani, criticul de modă are o siluetă de invidiat!

Dana Budeanu se poate mândri cu o siluetă de invidiat, la 43 de ani! Vedeta are grijă de condiția ei fizică, deși recunoaște că are o slăbiciune pentru dulciuri. Recent, aceasta a fost în vacanță și a publicat pe Facebook o fotografie în care apare purtând un costum de baie negru, din două piese, și o pereche de ochelari de soare. Deși a trecut prin două sarcini, criticul de modă are o talie ca trasă prin inel.

Alături de imagine, vedeta a publicat și un mesaj, în care pune accentul pe capacitatea ei intelectuală, și nu pe aspectul fizic.

„Sunt prea deșteaptă ca să fiu frumoasă', a scris ea în descrierea imaginii, în limba engleză.

În urmă cu puțin timp, Dana Budeanu a recunoscut că nu urmează nicio dietă. Ea mănâncă în fiecare dimineață rodie, fiind unul dintre puținele fructe care îi plac. Mai mult decât atât, în ceea ce privește alimentația, vedeta consumă pizza, paste, burgeri și tort, chiar și la ore târzii.

„Eu mănânc rodie în fiecare dimineață. Eu alte fructe nu mănânc pentru că nu îmi plac, în afară de rodie și de ananas. În weekend, dimineața fac excepție și mănânc tort. Dar, tortul ăla îl mănânc în general noaptea, pe la 12.00 – 13.00 (sic!).

Dimineața mănânc rodie. La prânz mănânc de obicei paste. Mănânc și seara, iar noaptea o felie de tort. (…) Sunt o persoană care mănâncă enorm de multă ciocolată, bea cola, energizante, mănâncă foarte rar carne pentru că nu-i place, însă nu pot trăi fără măcar doi burgeri pe lună sau pizza cu salam picant. Mănânc absolut orice, când am chef și cum am chef, însă aproape niciodată mâncare gătită sau cu sos, acelea nu-mi plac deloc”, spunea ea.

Sursă foto: Dana Budeanu/Facebook

