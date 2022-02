Dana Rogoz și copiii ei au fost confirmați cu coronavirus: „De data asta nu am mai scăpat”

Dana Rogoz și-a anunțat apropiații și admiratorii de pe rețelele sociale că ea și copiii săi, Lia și Vlad, au fost confirmați cu noul coronavirus. Actrița a dat detalii despre starea de sănătate a familiei ei.

Dana Rogoz a primit confirmarea infectării cu coronavirus miercuri seară, după efectuarea unor teste RT-PCR. Actrița de 36 de ani a dezvăluit că soțul ei, regizorul Radu Dragomir, nu se află în aceeași situație cu familia sa.

„Salutări din izolare! Aseară târziu ne-au ajuns rezultatele testelor PCR. Lia, Vlad și cu mine suntem pozitivi, Radu e (încă) negativ. Pare că de data asta nu am mai scăpat”, a scris actrița pe Instagram.

Dana Rogoz a mărturisit că doar Lia (aproape 2 ani) „are simptome clare de Covid”, în timp ce ea și fiul ei se simt mult mai bine.

„Vlad nu are nimic momentan. Eu, sincer, de marți seară, de când Lia a început să aibă febră mare, am intrat în modul alertă și nu am mai fost foarte atentă la cum mă simt. Simt o amețeală, o oboseală și cam atât”, a spus actrița, dezvăluind că izolarea a picat într-un moment foarte prost: ziua de naștere a soțului ei.



„Dar acum mai am o mică problemă: azi e ziua lui Radu, așa că trebuie să mă organizez cu o comandă de tort și lumânări livrate la poartă”, a dezvăluit actița.

Fotografii: @danarogoz

