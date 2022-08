Daniel Onoriu a fost părăsit de soție. Mesajul dureros al fostului pilot de raliuri

Un necaz nu vine niciodată singur, iar Daniel Onoriu trăiește dramă după dramă. După ce era să moară, în urma unei hemoragii interne, fostul pilot de raliuri a anunțat că s-a despărțit de actuala sa soție, care „nu mă iubește”.

La începutul acestui an, Daniel Onoriu a trecut pe lângă moarte, a doua oară, din cauza unor complicații apărute după o operație banală. A stat 50 de zile în comă , la Spitalul Floreasca, timp în care a fost vegheat de soția lui. El a povestit în emisiunea La Măruță prin ce chin a trecut.

Acum, fostul pilot de raliuri, ajuns la 44 de ani, spune că soția l-a părăsit și că divorțul este iminent. Cei doi nu mai locuiesc împreună și, din câte spune el, relația lor nu mai are nicio șansă.

„Am am fost părăsit! Tot ce am făcut cu ceva timp în urmă a fost o idee venită pe moment că să scap de acuze. A fost real motivul divorțului, dar am încercat să-l ascund creând o scăpare.

Dragilor, sunt un fost păcătos plin de gagici în trecut, care a fost înșelat de fosta, dar a și înșelat și a durut atât de tare încât mi-am spus că nu o voi face niciodată.

Soția mea actuală nu mă iubește, nu spreciază gesturi și cel mai dureros e că nu vrea să-mi facă un copil măcar”, s-a confesat Onoriu pe rețelele sociale.

Soția lui Daniel Onoriu a confirmat despărțirea

Soția lui Onoriu, Isabela, a confirmat despărțirea, într-o intervenție pentru Spynews.ro: „Nu vreau să comentez nimic din spusele lui Daniel, eu sunt un om decent, nu sunt persoană publică, nu vreau să apar nicăieri cu nimic, este adevărat că ne-am despărțit, iar din partea mea nu mai e nici o cale de a mai fi împreună”, a spus ea.

Fostul pilot spune că soția lui rămâne un om extraordinar, care a avut grijă de el cât timp a fost bolnav, însă nu e suficient. Nu a simțit că-l iubește și că-i sprijină pasiunea de o viață, sporturile cu motor.

„Urmează divorțul! Nu știu dacă mă voi mai căsători vreodată, dar cu siguranță o să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească. Nu vă dau mai multe detalii, dar o să am grijă de ea oferindu-i tot ce își dorește, când o să am, și îi doresc tot binele din lume și să fie fericită”, a mai scris Daniel Onoriu.

Daniel Onoriu are patru titluri de vicecampion la karting, trei titluri de campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă (grupele H, H5 și open) și un titlu de campion național la Motociclism Viteză.

