Daniel Onoriu, noi acuzații grave în scandalul cu Isabela: „Are un amant de 60 de ani”

Daniel Onoriu, de când a ieșit din spital, este protagonistul unor scandaluri neașteptate cu fosta lui parteneră de viață, Isabela. Deși femeia a fost alături de el în toată perioada dificilă pe care pilotul de curse a trăit-o, se pare că există anumite aspecte care nu erau tocmai roz în căsnicia celor doi. Acum, nepotul lui Gabi Luncă rupe tăcerea și vorbește despre problemele trăite alături de încă soția lui.

Daniel Onoriu a făcut foarte multe gesturi care au intrat în atenția presei! Totul a pornit în urmă cu mai bine de un an, atunci când pilotul de curse a fost supus unei intervenții de micșorare a stomacului care i-a provocat o hemoragie internă. După 55 de zile de stat în comă, ca prin minune, nepotul lui Gabi Luncă și-a revenit, însă viața lui a luat o cu totul altă întorsătură.

Inițial, s-a scris că Daniel Onoriu și-a părăsit soția pentru o altă femeie, chiar dacă Isabela a fost lângă el în tot timpul petrecut în spital. Apoi, el ar fi dorit o împăcare, însă fosta lui parteneră de viață luase deja o hotărâre. De aici și până la un ordin de restricție împotriva bărbatului a fost doar un pas, iar cei doi s-au transformat în protagoniștii unui adevărat scandal.

După ce Isabela a cerut divorțul de Daniel Onoriu și a susținut vehement că nu își mai dorește o relație cu el, pilotul de curse a oferit o serie de declarații neașteptate despre ultimii ani petrecuți în cuplu:

„Eu i-am cerut ei divorțul prin vară pentru că de doi ani eu dormeam singur. Ea dormea pe canapea și eu în pat. I-am spus înainte să divorțam să nu mă mai lase singur în pat că nu îmi place treaba asta. Mă simt trist, mă simt singur. Voiam și eu o să o ating, să facem dragoste că doar eram soț și soție.

Am început să dorm singur și aveam în cap ce mi-a zis ea. Când am agățat-o, mi-a zis că e cu un turc de 7 ani și că de 3 ani nu mai doarme cu el în pat pentru că nu îl iubește. M-am pus în aceeași situație și mi-am dat seama că nu mă iubea. I-am cerut să divorțăm”, a spus el pentru CANCAN.

Mai mult decât atât, se pare că una dintre problemele cuplului a fost lipsa activității sexuale. Daniel Onoriu a menționat faptul că încă din copilărie a avut o dorință arzătoare în ceea ce privește experiența de cuplu, urmând să devină chiar obsedat de acest lucru:

„Mie îmi place să fac dragoste. Sunt dependent de amor. Așa am fost de mic și așa o să fiu toată viață mea. Acum că sunt bolnav sunt mai puțin cu gândul la asta, dar înainte de comă eram un obsedat sexual”, a dezvăluit fostul partener al Isabelei Butaru.

Daniel Onoriu i-a adus acuzații și mai grave fostei sale partenere de viață. Acesta susține că Isabela Butaru este amanta unui bărbat de 60 de ani care îi plătește chiria și îi cumpără haine:

„Eu când eram în spital nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Ea a făcut Covid și a început să se vadă cu Doinița, cu care înainte nu vorbea. Aia mi-a stricat mie viața și a stricat-o pe ea. Aia a făcut-o pe fosta mea să devină ceea ce este astăzi. Ea (nr. „Isabela”) are un amant de 60 de ani care e căsătorit și are copii. A renunțat la numele de Onoriu pentru a fi amantă. A vrut să se transforme dintr-o femeie serioasă, într-un gunoi. Câștigă doar câteva haine și o chirie lunară. Nu are creier, n-am ce să îi fac”, a adăugat ex-pilotul de curse.

Sursă foto: Arhivă ProTV, Daniel Onoriu/Facebook

