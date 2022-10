Daniela Crudu, despre viața în Suedia! Cine este iubitul său și ce planuri de viitor are: „Eu cum fac OnlyFans...”

Sora Danielei Crudu, Ana Maria, s-a mutat în Suedia în urmă cu mai mult timp, iar bruneta a decis să îi calce pe urme. Fosta asistentă TV nu mai apare pe micile ecrane și se concentrează pe o singură activitate, aceea de a câștiga bani frumoși din Only Fans. Iată de ce s-a mutat în Suedia și ce planuri de viitor are!

Daniela Crudu, una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul autohton, s-a mutat în Suedia, la sora ei, și nu are de gând să se mai întoarcă la noi în țară, mai ales că s-a obișnuit cu atmosfera din Nordul Europei. Nu mai apare la TV, iar acum se ocupă doar de contul său de OnlyFans, acolo unde reușește să câștige sume fabuloase. Iată de ce preferă ca în viitorul apropiat să se mute definitiv în Suedia și care sunt planurile sale de viitor.

„Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă.

La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci”, a spus Daniela Crudu pentru fanatik.ro.

Fosta asistentă TV își vinde apartamentul din București

De curând, bruneta a decis să își vândă apartamentul pe care îl are în București cu suma de 99.000 de euro. Se vede clar că vrea să se desprindă de România cât mai repede posibil și, bineînțeles, să își cumpere o casă în Suedia.

„Am decis să vând apartamentul din București pentru că o să vreau să îmi iau o casă. M-am plictisit, m-am săturat după 12 ani să stau în apartamentul ălă. E momentul să fac o schimbare. Ar fi mișto, îți dai seama, să stau aici, în Suedia, să iau casă”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Daniela Crudu, relație de un an cu un român

Bruneta atrage privirile tuturor, însă până acum nu a fost văzută niciodată la brațul unui bărbat. Susține totuși că se află într-o relație de mai bine de un an cu un bărbat din România, alături de care se pare că are mari planuri de viitor.

„Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram/Daniela Crudu



VEZI ȘI: Share în bucate cu Miss Wellington