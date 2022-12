Daniela Crudu, mai sexy ca niciodată înainte de sărbători

Daniela Crudu este însărcinată în 5 luni și va avea o fetiță! Bruneta, chiar dacă urmează să aducă pe lume primul său copil, nu se ferește de ipostazele sexy. Recent ea s-a fotografiat lângă bradul de Crăciun, îmbrăcată în nuanțe de roșu și alb.

Daniela Crudu a șocat pe toată lumea la ultima ei apariție de pe rețelele de socializare. Vedeta arată absolut senzațional, fiind gravidă în luna a cincea. Cu toate că burtica sa este una deja vizibilă, brunetei nu îi este teamă să își etaleze formele armonioase. Aceasta, pentru un Giveaway pe pagina sa de Instagram, s-a îmbrăcat extrem de sexy și s-a fotografiat în tot felul de ipostaze. (VEZI ÎN GALERIA FOTO CELE MAI SEXY IMAGINI CU DANIELA CRUDU)

Fotografiile Danielei Crudu au strâns imediat peste 12.000 de like-uri:





Recent, pentru FANATIK, bruneta a dezvăluit că se simte mult mai atrasă de zona de online decât de cea de TV. Ba mai mult decât atât, se pare că Daniela Crudu are foarte puține colaborări cu firme din România, fiind mutată din țară:



„În România am doar contracte de imagine. Cu casa de pariuri, semnez pe câte un an, în reînnoiesc acum. Am o ședință foto la niște blănuri. Dar, la tv, nu mai am nimic. Am tot fost invitată la emisiuni, dar ce să mai fac pe acolo?

Îți spun sincer, e mai interesant pe internet, online. Cred că nimeni nu se mai uită acum la emisiuni cum erau înainte, așa, de divertisment. Mai ales cei din nișa mea, cei care mă interesează, nu m-ar ajuta să mă duc prea mult la televizor”, a spus ea pentru sursa menționată.

Sursă foto: Daniela Crudu/Instagram

