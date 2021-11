Daria Radionova, prima reacție după ce s-a împăcat cu Alex Bodi: “Am decis să încercăm din nou”

Daria Radionova are o viață amoroasă tumultoasă! La mai puțin de o lună după ce s-a despărțit de logodnicul ei, artistul iranian Pooyan Mokhtari , rusoaica s-a întors în brațele unui alt fost logodnic.

După ce au fost văzuți împreună la Londra, Daria Radionova a confirmat că ea și Alex Bodi formează din nou un cuplu.

Nu s-au despărțit în termeni amiabili, însă rusoaica spune că acum iubirea lor e “mai puternică ca niciodată”. Amândoi au confirmat împăcarea pe conturile de Instagram și au postat câte o fotografie împreună.



După ce a primit câteva comentarii răutacioase, Daria a postat la InstaStories un mesaj pentru cârcotași.

Rusoaica a ținut să clarifice că ea este o femeie independentă și tot imperiul l-a clădit prin muncă și nu cu ajutorul unui bărbat.

„Nu trebuie să fac asta, dar hai să clarific un lucru (de vreme ce sunt un pic faimoasă și primesc sute de mesaje pe tema asta). Au fost multe suișuri și coborâșuri pentru mine anul acesta ... am fost jefuită, afacerea mea a fost închisă, mașina mea a fost distrusă .... evident că sunt afectată de lucrurile astea. Am obținut tot ce am de una singură, fără ajutorul unui bărbat. Toți acești oameni care mă judecă nu au idee prin ce trec, niciunul dintre acești hateri nu îmi plătește vreo factură. Nimeni nu o face și nici nu a făcut-o, așa că nu e nevoie să se speculeze prostii”, a scris Daria.

Legat de Alex Bodi, Daria a spus că a decis să-i mai dea acestuia o șansă și că nu trebuie să fie judecată pentru asta.

„După 9 luni, eu și Alex am decis să încercăm din nou. Nu am nevoie să mă judecați, fac ce vreau, e viața mea și iau propriile decizii. Am fost logodiți, am fost împreună mult timp. Nu a mers atunci, dar cine știe ce ne-a pregătit Dumnezeu de data asta”, a adăugat Daria.

De ce s-au despărțit Daria și Alex Bodi în primăvară

Daria Radionova și Alex Bodi au format un cuplu încă de când afaceristul s-a despărțit de Bianca Drăgușanu. Cei doi au fost împreună câteva luni, iar Bodi i-a oferit chiar și inelul de logodnă. Cuplul s-a despărțit cu scandal în primăvara acestui an.

“I-am oferit tot ce pot să ofer, am fost o persoană loială, iubitoare și grijulie, cu inimă pură și intenții bune. A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt recunoscătoare că am primit-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg”, a spus atunci Daria Radionova.

Fotografii: Instagram