Datorită ei, a devenit cel mai invidiat fotbalist al momentului. Cine e iubita lui Achraf Hakimi

Los futbolistas mostramos nuestra solidaridad con la lucha por la igualdad y la justicia #stopracism #stopdiscrimination #stopviolence ✊????✊???? . ⁣ ⁣ All players stand in solidarity with the fight for equality and justice #stopracism #stopdiscrimination #stopviolence ✊????✊????.

A post shared by Achraf Hakimi (@achrafhakimi) on Jun 15, 2020 at 3:05am PDT