David Popovici, de la puștiul cu probleme la spate la campionul mondial de azi. Cum s-a apucat de înot

David Popovici a devenit, la 17 ani, campion mondial de seniori la înot, la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. Înotul n-a fost prima lui pasiune, dar a devenit mod de viață odată ce au apărut primele rezultate remarcabile.

Românul David Popovici este noua senzație a natației, după recordul mondial de juniori stabilit la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. Tânărul, care este încă elev la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București, a fost dus la înot de părinți.

Medicii îi descoperiseră de mic un început de scolioză și le-au recomandat părinților sportul în bazin, pentru corectarea deformațiilor pe care le avea la coloană. Avea 7 ani când a luat contactul cu un bazin de înot și ai lui credeau că va avea ceva probleme de acomodare.

„Ei chiar glumesc când povestesc că m-au lăsat acolo, la prima ora de inițiere, sperând să mă ia apoi obosit și așa să dorm mai mult, ceea ce nu s-a întâmplat”, a povestit înotătorul pentru lead.ro.

Pe atunci avea plete, iar prietenii îl porecliseră „Zânul”, nickname care a fost preluat și de primul lui antrenor de înot de la Complexul Național Sportiv „Lia Manoliu” din Capitală.

Și dacă pofta vine mâncând, David Popovici a înotat cu nesaț, stimulat de rezultatele care au început să vină rapid. La vârsta de 10 ani a reușit să obțină primul titlu național la înot și, ulterior, să bată toate recordurile naționale la categoria sa de vârstă.

David Popovici, la Tokio.

În 2019, David Popovici a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku, unde a cucerit medalia de aur la 100 m liber și argintul la 50 m și 200 m liber.

Un an mai târziu, la 16 ani, a devenit campion național de seniori la 100 m și 200 m liber, dar și la 200 m mixt. În 2021 a mers cu mari speranțe la Campionatele Europene de la Budapesta, unde a reușit să obțină un rezultat care i-a asigurat prezența la Jocurile Olimpice de la Tokio.

Dar, înainte de Japonia a făcut o escală la Roma, unde a luat medalia de aur la 100 m liber, la Europenele de juniori. Aici a stabilit un nou record mondial la junior, stârnind admirația întregului continent. Campionatele Europene de la Roma au fost cele mai prolifice pentru David Popovici, la finalul cărora a acumulat patru medalii: trei de aur și una de argint.

La Tokio a fost la doar două sutimi de medalia de bronz, însă faptul că nu a reușit să o cucerească nu l-a dezarmat.

„Sincer – și nu am mai marturisit asta - când am văzut clasamentul și doar cele două sutimi care m-au despărțit de locul 3, mi-am spus în gand e OK, poate era prea mult pentru mine acum locul 3. Domnu’ Adi (Adrian Rădulescu, antrenorul său de la CS Navi – n. red.) mi-a spus Distrează-te!, în sensul de Enjoy the moment!, pentru că despre asta este spiritul olimpic”, a mai spus David pentru sursa citată.

David, campion mondial la 200 m liber, Budapesta 2022.

David Popovici a devenit primul înotător român campion mondial la înot, după ce a cucerit medalia de aur, luni, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, la proba de 200 m liber. Cu această ocazie a stabilit și un nou record mondial la junior (01:43:21 min).

Sportivul român s-a calificat în semifinalele aceleiași competiții, la proba de 100 m liber, cu cel mai bun timp din seria a 11-a (47:60 sec).

Să ai un talent nebănuit și să nu-l risipești, iată cea mai mare reușită a unui campion în devenire! Acum, că a gustat din cupa învingătorilor și s-a obișnuit cu prima treaptă a podiumului, David Popovici mai are de făcut un singur lucru: să continue să se depășească pe el însuși.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

