De ce divorțează Sylvester Stallone. Prima reacție a actorului după ce soția sa i-a cerut divorțul

La 76 de ani, Sylvester Stallone a rămas fără parteneră de viață. Soția lui, fostul model Jennifer Flavin, a depus actele de divorț, după 25 de ani de mariaj. Motivul este unul incredibil și nu-i face cinste actorului din seria „Rocky”. Cum a reacționat Stallone.

Sylvester Stallone este acuzat de soția lui că a început să risipească și să ascundă de ea fonduri din rezerva conjugală, scrie TMZ, care citează documente depuse de aceasta la tribunal.

Într-o declarație adresată revistei People, actorul a oferit prima reacție la demersul legal al partenerei sale.

„Îmi iubesc familia. Abordăm pe cale amiabilă și privată aceste probleme personale”, a spus Sylvester Stallone.

Anterior, actorul a șocat opinia publică după ce a apărut în public cu un tatuaj modificat pe brațul drept . În locul chipului soției, Stallone a desenat capul câinelui său din seria Rocky.

Un reprezentant legal al actorului a dezvăluit că nu e nimic îngrijorător în acest caz.

„Domnul Stallone a intenționat să reîmprospăteze imaginea tatuajului soției sale Jennifer, dar rezultatele au fost nesatisfăcătoare și, din păcate, imposibil de reparat. Ca urmare, a trebuit să acopere imaginea originală cu un tatuaj al câinelui său din filmul Rocky, Butkus. Domnul Stallone își iubește familia. Soții Stallone filmează în prezent împreună un reality show care va debuta pe Paramount+”, a precizat acesta, conform Daily Mail.

Însă, actorul a declarat că nu s-a despărțit de soția lui din cauza unui amănunt „atât de banal” cum este chipul unui câine.

„Am mers în direcții diferite. Am cel mai mare respect pentru Jennifer. O voi iubi mereu. Este o femeie uimitoare. Este cea mai drăguță ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată”, a spus Stallone pentru TMZ.

Sylvester Stallone are cinci copii, dintre care trei, toate fete, cu Jennifer Flavin.

Fotografii: Getty Images

