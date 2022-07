De ce s-a despărțit Otilia Bilionera de iubit? "Voiam să punem punct de foarte mult timp"  

Au fost împreună trei ani minunați, urmau să se căsătorească, dar s-au despățit într-un final.

Pentru o televiziune mondenă, citată de Cancan.ro, Otilia Bilionera a spus și motivele pentru care a pus capăt relației cu Hamude. Se pare că religia a jucat un rol foarte important în momentul în care artista a decis ce are de făcut pe viitor.

„Despărțirea mea de iubit nu e de acum, voiam să punem punct de foarte mult timp, dar am rămas în relații foarte bune cu el. Ne consultăm în continuare, noi am fost foarte mult buni prieteni în primul rând am ajuns la concluzia că nu putem să avem o relație de lungă durată deoarece noi suntem de religii diferite.Am fost o fată crescută la țară cu principii și atunci nu pot să-mi trădez familia. Vreau să cred în ceea ce cred și așa voi fi până la sfârșit. Te gândești că faci un copil și te gândești ce religie ia."

FOTO: OTILIA BILONERA INSTAGRAM

VEZI ȘI VIDEO: