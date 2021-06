De la "Românii au talent", pe terenul de fotbal în UEFA EURO 2020! Nikol Varga, drumul spre succes la doar 12 ani

Care este legătura ei cu EURO 2020?

Este unul dintre cei patru copii români talentați cu vârste între 10 și 14 ani selectați de o companie producătoare de autoturisme pentru a fi Official Match Ball Carrier în meciurile care au loc pe Arena Națională. Mai precis, Nikol, ca și ceilalți copii, are parte de o experiență unică și electrizantă: ei primesc echipament UEFA și intră pe teren aducând mingea, în cadrul ceremoniei oficiale, se întâlnesc cu Ambasadorul EURO cu sau mascota oficială și, desigur, asistă le meci din tribună alături de un adult. La câteva zile de la aniversarea ei, când a împlinit 12 ani, Nikol a răspuns în exclusivitate, la întrebarile protv.ro.





Nikol, cum ai descrie drumul tău spre succes, la 12 ani?

Până acum, drumul meu a însemnat să îmi urmez pasiunea, dansul. Am participat la multe spectacole, concursuri și asta vreau să fac în continuare. Poate chiar să apar în reclame care au legătură cu baletul, cu dansul sau cu sportul, în general. Mi-aș dori să ajung la Viena și la Paris, dar și în Spania și în Italia, dar nu doar ca turistă, ci să particip la spectacole și la concursuri și să am ocazia astfel să cunosc oameni speciali. Am avut norocul ca în acest drum, până acum, să fiu susținută și încurajată de părinți, de antrenori și de alte persoane care au crezut în talentul meu și asta înseamnă enorm pentru mine.



Care este cel mai mare vis al tău și ce faci pentru a-l îndeplini?

Cel mai mare vis al meu este să ajung în America, să o cunosc personal pe Abby Lee Miller, coregrafă și fondatoare a școlii Abby Lee Dance Company, care apare și la reality-show-ul numit „Dance Moms“. De asemenea, aș vrea să îl întâlnesc și pe coregraful lui Autumn Miller, pe Mark Meismer, este un model pentru mine, are niște coregrafii minunate. Nu știu dacă voi reuși să îi cunosc, dar dacă voi avea vreodată ocazia cu siguranta voi profita de ea și le voi spune ce mult îi admir! Sper să îmi pot îndeplini visul făcând performanță și să ajung astfel să fiu față în față cu ei, poate la un concurs peste ocean.





Care e cea mai mare provocare pe care ai întâlnit-o până acum și ce soluție ai găsit?

Ceea mai mare provocare de până acum a fost participarea mea la concursul Sibiu Dance Competition 2021, o ediție virtuală anul acesta. A fost vorba de un concurs cu nivel ridicat, fiind de nivel internațional, unde au participat balerini din 42 de țări. În categoria mea de vârstă, 11-13 ani, la dans contemporan, au participat 77 de copii, iar eu am obținut locul al doilea. Este o performanță de care sunt foarte, foarte mândră!

Ți se întâmplă uneori să îți dorești să ai o altfel de copilărie, una în care să nu ai alte griji în afară de școală și joacă?

Sunt recunoscătoare pentru tot ce am, cred că am o copilărie foarte fericită. În primul rând, îmi place să petrec timp cu familia mea. Mă bucur că suntem toți sănătoși, că pot să îmi urmez pasiunea, dansul, și că am rezultate bune atât în acest sport, cât și la școală. Nu e o presiune mare, îmi fac timp și pentru distracție când vreau. În weekenduri, stau cu familia și cu prietenii mei, descoperim uneori locuri frumoase și mă relaxez.

Consideri că a fost nevoie să renunți la ceva de dragul succesului?

Până acum, nu am fost nevoită sa renunț la nimic pentru a merge pe drumul pe care l-am ales, și anume dansul. Și asta pentru că am susținerea familiei, ai mei mă încurajează să-mi urmez visurile și le sunt extrem de recunoscătoare că fac totul pentru mine.

Descrie-mi puțin experiența de la Românii au talent!

Experiența „Românii au Talent” a fost una de neuitat. Acolo am întâlnit o echipă minunată. M-a impresionat organizarea din spatele camerelor. Toți au fost foarte atenți cu mine, dar și la cel mai mic detaliu al show-ului, m-au făcut să mă simt cu adevărat specială și parte dintr-o experiență deosebită. Am primit din partea regizorului și a juriului multe laude și cuvinte de încurajare. A fost minunat! M-aș dori ca într-o zi să revin, pentru a trăi senzația de Golden Buzz!

Cum s-a schimbat viața ta după ce ai participat la acest concurs și care e legătura ta cu EURO 2020?

Viața mea s-a schimbat de când am fost la această emisiune în sensul că, prin această apariție, mulți oameni au aflat despre mine și despre ceea ce fac. Am primit foarte multe mesaje frumoase, încurajatoare. Au apărut noi oportunități, am acordat interviuri pentru mai multe ziare locale, am participat la o emisiune în Târgu-Mureș, iar acum am fost invitată de către Volkswagen să fiu Official Match Ball Carrier la UEFA EURO 2020. Sunt unul dintre cei patru copii selectați datorită performanțelor lor, pentru a duce mingea oficială la mijlocul terenului, pe Arena Națională. Am foarte multe emoții și cred că va fi o nouă experiență minunată din viața mea, abia aștept să simt energia de acolo!