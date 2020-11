Deliric, în bucătărie pentru INNA! Ce îi gătește rapperul iubitei sale

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Rapperul nu este pasionat doar de muzică, ci și de gătit și își răsfață iubita cu tot felul de delicatese. Dovada o avem în vlogul postat de INNA pe canalul său de Youtube.

Zicala “dragostea trece prin stomac” se potrivește perfect în cazul INNEI, care se laudă cu un iubit tare priceput la gătit. Mai mult, artista spune că Toto, așa cum îl alintă pe Deliric, a cucerit-o cu preparatele sale. “Toto mereu gătește fooaarte delicios”, spune INNA în debutul vlogului filmat în “Dance Queen House”.

INNA s-a izolat în “Dance Queen House”

Artista s-a izolat timp de trei săptămâni în “Dance Queen House”, acolo unde compune melodii cu producători de renume pentru noul ei album. Pe lângă partea de creație, INNA face vloguri pentru fanii ei și răspunde la toate curiozitățile lor. În cel mai recent vlog, l-a avut invitat pe iubitul Deliric.

Acesta și-a pus șorțul de gât și a intrat în bucătărie. “Iar am ajuns la cratiță. Femeia are treabă tot timpul, că ea e pe scenă, are melodii de făcut și eu stau la oale”, spune plin de umor Deliric în timp ce se îndreaptă spre bucătărie. Artistul i-a pregătit iubitei cartofi la cuptor și nuggets vegani cu sos. Ce a ieșit, dar și cine a spălat vasele la final vedeți în video-ul de mai jos.

Inna și Deliric au confirmat relația în august

În 16 august, Inna a publicat pe Instagram o fotografie cu Deliric, cu ocazia zilei lui de naștere, alături de un mesaj special: "La mulți ani persoanei și rapperului meu preferat din lume", confirmând ulterior că au o relație: "Nu obișnuiesc să vorbesc despre viața mea personală și nici el nu a făcut-o până acum. Dar da, suntem împreună! Ați fost vigilenți". Răzvan Eremia, pe numele lui de scenă Deliric, se află în industria muzicală de foarte mulți ani și este unul dintre cei mai apreciați rapperi din România. Cei doi au avut parte de o vacanță de vis în Dubai, în luna octombrie.

