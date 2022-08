The Motans și-a cerut iubita de soție într-un mod inedit!

The Motans (Denis Roabeș) a dezvăluit, într-un interviu recent, cum și-a cerut de soție iubita. Iată care este relația artistului cu Bianca, femeia de care s-a îndrăgostit la prima vedere.

Antrenorul de la Vocea României vorbește rar despre viața sa personală, dar nu ezită să lase la vedere evenimentele remarcabile, la fel cum s-a întâmplat și de data aceasta. Artistul și-a cerut în căsăstorie iubita într-un mod cel puțin inedit, lucru pe care a dorit să îl împărtășească și cu fanii lui.

Cum și-a cerut The Motans iubita de soție

Se află pe lista celor mai cunoscuți artiști de la noi din țară, are o carieră de invidiat, iar din punct de vedere amoros totul îi merge foarte bine și nu o spunem doar noi! The Motans (Denis Roabeș) trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bianca, partenera lui de viață, cea pe care a cerut-o de soție cum multe femei și-ar dori.

Deși s-au logodit, cei doi nu vor organiza nunta vara aceasta, fiindcă artistul își dedică aproape tot timpul proiectului de la PRO TV.

„Bianca este o femeie extraordinară, până și acum, după 5 ani, am impresia că am fraierit-o. Nu înțeleg cu ce am reușit să o cuceresc.

A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, în stilul meu… Dar a fost pe cât se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele părți. Mă bucur foarte mult că am făcut acest pas important în viețile noastre”, a declarat antrenorul de la Vocea României pentru VIVA!

„Datorită ei s-au născut mai multe piese marca The Motans”

Romantic din fire, The Motans (Denis Roabeș) se inspiră din clipele intense de iubire pe care le trăiește cu frumoasa lui parteneră de viață, lucru pe care l-a și confirmat. Multe piese marca The Motans au fost compuse datorită Biancăi, însă artistul nu a dorit să dezvăluie și care sunt acestea.

„Bianca este o sursă infinită de inspirație și dragoste pentru mine, și da, datorită ei s-au născut mai multe piese marca The Motans. Nu pot să zic care piese anume, prefer să păstrez în secret acest aspect”, a mai spus el pentru sursa menționată anterior.

