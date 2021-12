Denisa Tănase, cum a făcut primul milion de Euro:  "La început nu înțelegeam nimic"

În doar trei ani, Denisa Tănase, solista trupei Bambi, a ajuns milionară în Euro. Asta deși mulți nu îi dădeau nicio șansă.

„Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă, mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat.

Am avut familia lângă mine.Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins de la spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea."

„În 2019 am avut încasări de 700.000 de Euro și, în 2020, de 2,3 milioane de Euro. Cu măștile am avut pierdere, a fost ca o lecție. E mai bine să rămâi la e știi mai bine. În business ai parte de lecții care te costă mult mai mult decât te costă în lumea reală."

"Eu nu pot să fac bani decât dacă muncesc foarte mult, nu pot să speculez, îți trebuie un anumit grad de inteligență pe care eu nu îl am."

"Am mers la cursuri și nu înțelegeam nimic. Ce înseamnă B2B (business to business n.a.), B2C (Business-to-consumer n.a.). Eu îl întrebam pe soțul meu, tu chiar înțelegi ce spun oamenii ăștia? Ce înseamnă CapEx (Capital Expediture- cheltuielile de capital pe care o companie le face in vederea investitiei în achiziționarea sau modernizarea activelor fixe n.a), se întrebau unii pe alții cât ai CapEx-ul. Sau Index ce înseamnă (indicator de măsurare n.a), P&L (numit și PnL, face referire la profit și pierderi ale afacerii n. a.) Dar totul se învață".