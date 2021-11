Dezvăluiri din sânul Familiei Regale: cine e oficialul care a fost îngrijorat de culoarea pielii lui Archie

La mai bine de opt luni de la interviul-eveniment acordat de ducii de Sussex realizatoarei TV Oprah, o nouă sursă indică persoana care s-a declarat îngrijorată de culoarea pielii nepotului Reginei. Meghan Markle a acuzat Familia Regală de rasism, însă nu a dezvăluit numele celui în cauză.

Scriitorul Cristopher Andersen susține, în cartea lui - Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan - că Prințul Charles este membrul de vază al Familiei Regale care și-a manifestat îngrijorarea în legătură cu culoarea pielii micului Archie.

Conform autorului, fiul Reginei și moștenitorul tronului britanic a fost îngrijorat de perspectiva de a avea o rudă de culoare încă din 2017, când Meghan și Harry s-au logodit.

Andersen a publicat un dialog care ar fi avut loc între Prințul Charles și soția lui, Camilla, bazat pe dezvăluirile unei surse din interiorul Casei Regale.

Charles: „Mă întreb cum vor arăta copiii”

Camilla: „Absolut superb, sunt sigură de asta”

Charles: „Vreau să spun... cum crezi că va arăta tenul lor?”

Un purtător de cuvânt al Prințului Charles a declarat în ziarul New York Post că aceste afirmații sunt pure invenții.

„Aceasta este ficțiune și nu merită un comentariu suplimentar”, a spus oficialul.

Scriitorul nu susține în cartea lui că Prințul Charles ar fi persoana indicată de Meghan Markle , ci crede că afirmațiile acestuia, mai degrabă o „curiozitate” naivă, au fost preluate de oamenii de la Curte și transmise mai departe într-o formă rasistă.

„Întrebarea pusă de Prințul Charles a fost răspândită mai puțin inocent pe holurile Palatului Buckingham”, scrie autorul.

Cert este că Prințul Harry a căzut în dizgrația familiei sale după interviul considerat „infam”. Charles a replicat că nepotul lui e „excesiv de sensibil în această chestiune”, iar Prințul William a catalogat dezvăluirea din interviu total lipsită de tact.

