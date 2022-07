Donație de 4 milioane de dolari din cauza vinovăției generate de lipsa de diversitate din Friends

Potrivit variety.com , creatoarea „Friends” Marta Kauffman a declarat pentru Los Angeles Times că este atât de „stânjenită” și că se simte atât de „vinovată” din cauza lipsei de diversitate din sitcomul ei clasic NBC, încât donează 4 milioane de dolari pentru a creeze funcția de profesor "Marta F. Kauffman '78 în Studii africane și afro-americane la Universitatea Brandeis".

Kauffman a spus că inițial a fost „dificil și frustrant” să fie criticat serialul pentru lipsa de personaje diverse, dar ea a devenit ea însăși critică asupra acestui aspect după uciderea lui George Floyd în 2020.

„După ce s-a întâmplat cu George Floyd am început să mă lupt cu faptul că am acceptat rasismul în moduri de care nu am fost niciodată conștientă”, a spus Kauffman. „Acela a fost într-adevăr momentul în care am început să examinez modurile în care participasem. Am știut atunci că trebuie să corectez cursul.”





Toate cele șase personaje principale din „Friends” sunt albe, iar serialul a prezentat rareori actori de culoare în roluri proeminente, în cele 10 sezoane și 236 de episoade. Oameni precum Lauren Tom, Gabrielle Union, Mark Consuelos și Craig Robinson au apărut în serial în roluri secundare mici, în timp ce Aisha Tyler, cel mai proeminent actor de culoare prezentat în serial, a jucat doar în nouă episoade. Tyler a jucat rolul unui profesor de paleontologie care s-a întâlnit cu Joey și Ross.

