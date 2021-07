Dorian Popa a ajuns pe mâna medicului estetician. La ce intervenții a apelat artistul

Dorian Popa își dorește mereu să iasă în evidență, iar aspectul fizic este foarte important pentru el. Pentru că are câteva nemulțumiri, artistul a apelat la ajutorul medicului estetician.

Recent, Dorian Popa și-a suprins fanii de pe Instagram după ce a postat mai multe filmulețe dintr-o clinică de estetică. “În premieră mondială, am să vă arăt ce șiretlicuri pentru a reuși să scap de orele de muncă vizibile pe fața mea. Și mai am și un complex... că nu am mandibula așa cum îmi doresc.”

“În primă fază, o să începem cu partea de sus, o să facem puțin botox în jurul ochilor , foarte, foarte discret la frunte. O să ridicăm în zona asta, fără să avem pomeți de păpușică. Doctoriția a mai adăugat că după intervenția mandibula lui Dorian va arăta mai masculină”, a adăugat medicul estetician.

Sursă foto: Instagram Dorian Popa