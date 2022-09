Dorian Popa a dezvăluit cum își cheltuie banii: „Dau în stânga și în dreapta”

Considerat ca fiind unul dintre cei mai apreciați artiști din România și devenit cunoscut datorită serialului „Pariu cu viața” și a trupei LaLa Band, Dorian Popa a recunoscut, nu doar o dată, că a reușit să câștige de-a lungul carierei peste 1 milion de euro.

Recent, într-un interviu pentru Cancan, Dorian Popa a vorbit din nou despre banii săi, afirmând că este mult mai cheltuitor decât Claudia, iubita lui, deoarece el consideră că, dacă ajungi să câștigi mulți bani, este bine să îi și cheltui, nu să îi păstrezi. Mai mult decât atât, artistul a afirmat și că, într-o zi când a mers la shaorma, i-a dat celui care i-a făcut mâncarea un bacșiș de 100 de lei.

„Ocupându-se în majoritatea timpului de styling-ul meu, ea cheltuie și pentru mine. Că ea e omul din spate. Acum să nu o victimizăm, că are niște poșete în dressing, de mă ia mintea razna. Dar eu sunt mai cheltuitor și de multe ori ea se gândește mai mult la mine. Banii-s ochiul dracului, dacă ești scârțar din ăla care doarme pe ei și nu dă un leu, n-ajungi bine! Eu dau cu banii în stânga și în dreapta, pentru că eu cred că așa trebuie. Dacă Dumnezeu mi-a dat mie să fac mai mulți bani, nu trebuie să îi țin eu să dorm pe ei. La shaorma dau șpagă cât costă shaorma, dacă nu chiar mai mult câteodată! Am avut zile când am lăsat un milion la shaorma șpagă, de ce? Că mi-e atât de drag de băieții ăia care muncesc în 500 de grade acolo. Eu nu sfătuiesc oamenii care fac bani să țină de bani, adică nu fi nici prost să-i cheltui stupid, dar lasă banii și către alți oameni”, a spus Dorian Popa.

