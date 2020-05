Dorian Popa a profitat din plin de ieșirea din starea de urgență: și-a spălat mașina și a înregistrat două melodii noi

După ce săptămâna trecută, chiar înainte de a ieși din starea de urgență, Dorian Popa a rămas fără portofel, artistul a decis să-și achiziționeze unul nou, personalizat cu numărul mașinii sale.

Din fericire, după cum a anunțat pe rețelele de socializare, actele i-au fost găsite pe un câmp din Domnești, astfel că Dorian Popa a scăpat de drumurile interminabile pe care ar fi trebuit să le facă la autorități pentru a-și face noi acte, mai ales din cauza faptului că el este din Constanța, a locuit ani de zile în București, iar acum s-a mutat în Domnești.

Pentru a-și arăta noul portofel, Dorian Popa a realizat un vlog în cadrul căruia a vorbit și despre ce a făcut imediat după ce a ieșit din starea de urgență: a mers cu mașina la o spălătorie aflată în curtea unui mall și s-a întâlnit la studio cu Liviu Teodorescu și Abi Talent, pentru a înregistra două melodii noi.

Din păcate pentru Dorian Popa, vizita la spălătorie n-a fost lipsită de incidente. Din cauza faptului că aceasta se afla în curtea unui mall din București, reprezentanții mall-ului i-au cerut artistului să nu mai filmeze, astfel că acesta a intrat în mașină și a avut un mesaj pentru cei care l-au apostrofat verbal: „Pentru că suntem în mașină și, ce credeți, dacă suntem în mașină, Johnutzule, nu are cum să ne spună nimeni nimic, aici pot să filmez cât vrea sufletul suflețelului meu. Dacă cineva a atins degetul ăsta știi ce fac? S.O.S., push the red button, press the button, își dai seama. Și sun la 112 și spun: «Mă atacă, Johnutzule, mă atacă»”.

Vezi și: Oraşul în care oamenii circulă cu tancul - Trending Review cu Daragiu - Episodul 29