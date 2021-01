Dorian Popa a spus câți bani câștigă lunar! Suma este una incredibilă

În vara acestui an, Dorian Popa împlinește 33 de ani, însă tânărul se poate mândri că este deja unul dintre cei mai bogați artiști din țara noastră.

Cu milioane de urmăritori în mediul online, Dorian Popa a reușit să aibă o comunitate foarte unită de fani, iar datorită acestora el câștigă lunar niște sume incredibile de bani.

Citește și

Zilele trecute, artistul a vorbit despre sumele care îi intră lunar în cont, afirmând la Aleph News că poate face chiar și peste 1 milion de euro pe an!

„Din vizualizări faci între 7.000 și 15.000 de dolari pe lună și, dacă mai faci și publicitate bine gândită, poți să te duci între 20.000 și 40.000 de euro pe lună. Deci, plus vizualizările, te duci undeva între 30.000 și 50.000. Și, dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sari de 100.000 lejer”, a spus Dorian Popa.

Mai mult decât atât, artistul a făcut și un nou vlog în care a dezvăluit că suma cea mai mare pe care a câștigat-o el într-o lună doar din vizualizările de pe YouTube a fost de 14.000 de euro.

În toamna anului trecut, Dorian Popa dezvăluia că, pentru 21,8 milioane de vizualizări, a câștigat 10.092 de dolari din YouTube.

foto: Instagram Dorian Popa; YouTube Dorian Popa

Vezi și: Facem Level (Gen Session) – episodul 14 – IHATEPINK & Bobospider: I-am făcut parastasul lui Jason în Friday the 13th