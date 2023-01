Dorian Popa, pregătit să preia atribuțiile parentale? Noile dezvăluiri făcute de vedetă: „În acest moment..”

Sincer și asumat, Dorian Popa a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor: Când va deveni pentru prima oară tată?

Citește și Cătălin Măruță a fost externat din spital! Primele declarații

Dorina Popa are 34 de ani și se numără printre cele mai cunsocute persoane publice de la noi din țară. Nu de puține ori a fost înterbat când are de gând să își întemeieze o familie, însă răspunsurile nu i-au mulțumit pe fani.

De curând, influencerul a abordat subiectul și a recunoscut că nu simte să facă acest pas foarte important. Este obișnuit să își urmeze instinctul, prin urmare, așteaptă încă momentul potrivit.

Fanii știu deja că se află într-o relație de ani buni și că are un mare succes pe plan financiar, însă nimic nu îl determină să se gândească și la varianta de a deveni tată.

În cadrul unui interviu recent, Dorian Popa a dezvăluit că mai întâi trebuie să simtă profund această dorință, ca mai apoi să o pună în aplicare, lucru pe care nu îl poate face acum.

„Deocamdată nu simt chestia asta. În momentul în care o voi simți nici nu voi sta pe gânduri, nici nu voi clipi, dar cred că e o chestie pe care trebuie s-o simți din adâncul inimii.”, a spus Dorian Popa în cadrul uneie misiuni TV.

Dorian Popa câștigă sume impresionante din afacerea cu imobiliare

Dorian Popa este cunoscut pentru faptul că a reușit, de-a lungul timpului, să câștige sume impresionante din online, bani pe care i-a investit ulterior în mai multe domenii. La început, artistul a cumpărat un teren în Domnești, pe care a construit zece case, iar acum nu i-a mai rămas decât să adune roadele.

În cadrul unui interviu pentru playtech.ro, Dorian Popa a dezvăluit că prețul unei case complet mobilate, cu trei dormitoare, living, bucătărie, trei băi și curte ajunge la prețul de 200.000 de euro.

„Muncesc, dar sunt fericit. Lucrurile se leagă foarte fumos. Mai am puțin și termin toate casele, mai aștept doar mobila. Am rezolvat și la casa în care locuiesc cu tabloul electric, făcut acum cinci ani, când eram un copil, unde aveam niște problemuțe. Am vândut deja din case, dar acum piața e blocată. Prețul unei case e de 200.000 de euro, complet mobilată. Are trei dormitoare, living, bucătărie, trei băi și curți uriașe, de 250 de metri pătrați”, a spus Dorian Popa pentru sursa menționată anterior.

Sursă foto: Instagram

VEZI ȘI: Share în bucate cu Miss Wellington