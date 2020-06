Drama prin care a trecut Liam Neeson cu o zi înainte de aniversarea lui. Actorul trăiește momente dificile

Liam Neeson și-a pierdut mama cu o zi înainte de aniversarea zilei sale de naștere. Catherine "Kitty" Neeson a încetat din viață sâmbătă, 6 iunie, la centrul de îngrijire Slemish Nursing Home.

"Kitty" Neeson a fost internată în centrul respectiv în urmă cu câteva luni. Mama lui Liam Neeson a căzut, iar recuperarea ei s-a realizat cu dificultate.

Ceremonia de comemorare a morții mamei lui Liam Neeson a avut loc în Ballymena și a fost una restrânsă. Catherine "Kitty" Neeson a murit la vârsta de 94 de ani, iar la înmormântarea sa au participat doar oamenii apropiați.

Familia a înmormântat-o pe "Kitty" Neeson în cimitirul di Ballymena, Irlanda de Nord, alături de tătăl actorului, care a decedat în 1988.

"Iubita soție a regretatului Barney, mama iubitoare a lui Elizabeth, Bernadette, Liam și Rosaleen, o devotată bunică și străbunică", a fost mesajul familiei.



Liam Neeson, în vârstă de 68 de ani, a sperat să poată ajunge la funeraliile mamei sale, însă din cauza măsurilor impuse de pandemia de coronavirus, acest lucru nu a fost posibil. Actorul locuiește în New York.

Mama actorului a fost profesoară la o școala de gastronomie din Ballymena.

Familia îndurerată a primit numeroase mesaje de condoleante prin intermediul retelelor de socializare, atât de la apropiati, cât și de la primar și consilierii acestuia.

