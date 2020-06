După ce a dezvăluit că are coronavirus, Marcel Pavel face un nou anunț: „Să nu fim ipocriți”

La finalul săptămânii trecute, Marcel Pavel afirma că a fost diagnosticat pozitiv după ce și-a făcut testul pentru coronavirus, după care s-a aflat că mai multe vedete au fost infectate cu COVID-19.

Imediat după ce informațiile au devenit publice, internauții l-au acuzat pe artist că ar fi primit 100.000 de euro de la Guvern pentru a minți că are coronavirus, lucruri pe care cântărețul le-a demontat în mediul online.

Marcel Pavel a arătat pe rețelele de socializare și la televizor inclusiv testul pe care l-a făcut, pe care scria POZITIV, anunțânt totodată că nu înțelege cum oamenii pot fi atât de răi și cum aceștia pot face acuzații pe care nu le pot proba.

Mai mult decât atât, celebrul artist a vorbit la o televiziune specializată în știri mondene inclusiv despre averea pe care o are, dezvăluind că banii pe care i-a economisit îi mai ajung pentru aproximativ un an.

„Din micile rezerve pe care le mai am, că am mai avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă… Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România vom fi terminați”, a spus Marcel Pavel.

foto: Instagram Marcel Pavel

Vezi și: Facem Level – episodul 7: mitzuu, pregătit de BAC, dar mai ales de Valorant