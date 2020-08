După ce la începutul anului anunța că a luat o pauză de relație, Oana Roman a vorbit despre căsnicia cu Marius Elisei

De la începutul anului, Oana Roman e în continuă transformare.

A slăbit, se îmbracă mult mai feminin și pozează mult mai sexy, s-a mutat în casă nouă și și-a luat altă mașină, iar mulți au crezut inclusiv că va schimba statutul de femeie măritată pe acela de "singură și disponibilă".





Într-un interviu oferit OK Magazine , Oana a ținut să lămurească lucrurile și a subliniat că, deși au dificultăți și neînțelegeri, relația ei merge mai departe:

“Da, a fost o perioadă cu suişuri şi coborâşuri, nu cred că sunt singura care trece prin astfel de momente, însă cred că sunt printre puţinii care îşi asumă chestiile astea. Eu mi-am asumat faptul că am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine şi cu rău cum e la toată lumea, numai că alţii nu vorbesc despre asta, ascund. Isabela este foarte legată de Marius, este tatăl ei, care a avut grijă de ea de când s-a născut. Eu am fost foarte bolnavă în prima perioadă a vieţii ei, iar el a avut grijă de ea şi s-a legat ceva foarte special între ei. Este un tată extraordinar de bun şi un bărbat cu foarte multe calităţi, dar sunt momente în care apar diverse discuţii, pe care eu încerc să le rezolv cumva. Uneori reuşesc, alteori nu, dar nu s-a ajuns la o despărţire definitivă şi irevocabilă.”

Pe Marius Oana îl apreciază înainte de toate ca tată, capitol la care îl consideră “perfect.” Îi recunoaște și multe ale calități care au făcut-o să se îndrăgostească de bărbatul Marius Elisei, după cum spune tot în OK Magazine

“A crescut acest copil foarte frumos. Este un om cald şi bun, care se enervează foarte greu. Este un bucătar senzaţional, este foarte organizat, el ştie unde e totul în casă. Are un umor special. Dar ca oricine are şi defecte, nu tolerează anumite lucruri, sunt nişte lipsuri pe care le are din copilărie. Nu am multe să îi reproşez.”

FOTO: Oana Roman Instagram