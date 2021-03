Dylan Efron, o adevărată apariție. Cât de bine arată fratele mai mic al lui Zac Efron

Zac Efron continuă filmările pentru show-ul său, Down To Earth, care urmează să revină pe Neflix cu sezonul doi în acest an.

În această perioadă, actorul se află în Australia, unde s-a mutat de anul trecut, iar zilele trecute a filmat alături de fratele lui, Dylan.

Citește și

În cadrul acestui proiect, starul de 33 de ani caută modalități sănătoase și sustenabile pentru a trăi pe Pământ, prezentând și mâncarea locală și obiceiurile din țara în care locuiește în prezent.

În primul sezon, Zac și Darin Olien, cel cu care produce această serie, au vizitat Islanda, Franța și Costa Rica.

Zac Efron este implicat într-o relație amoroasă alături de Vanessa Valladares, un model de 25 de ani cu care starul de la Hollywood a fost văzut pentru prima dată în iulie 2020.

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro!