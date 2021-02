Ecaterina Ladin, actrița din Las Fierbinți, a născut un băiețel. „Până la lacrimi mi-e dragă viața”

Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, are o veste grozavă: a născut un băiețel sănătos și e în culmea fericirii.

lActrița din Las Fierbinți a postat pe Instagram o poză cu „o bucățică” din comoara familiei Ladin. „Până la lacrimi mi-e dragă viața”, a scris Ecaterina Ladin în dreptul pozei cu piciorușul nou-născutului.

Prietenii, admiratorii și colegii din serial s-au grăbit să o felicite pentru această veste minunantă.

Actrița și soțul ei, Laurențiu Ladin, mai au un băiat pe nume Marcu (5 ani).

Înainte să nască, Ecaterina Ladin s-a relaxat la casa familiei de la Costinești și s-a întors la București pentru ultimele pregătiri. Deși bebelușul era așteptat la începutul lunii martie, el s-a grăbit nițel și a venit în februarie.

La începutul acestei luni, actrița dezvăluia în cadrul emisiunii La Măruță că fiul ei va primi un nume românesc, care a fost ales de soțul ei.

„Eu nu am avut nimic de spus. Am spus Da și atât. El a venit cu numele și am zis bine dacă ție îți place. (...) Dacă o să ne dea Dumnezeu și o fată o să o numesc eu”, a mai spus actrița, care a dat de înțeles că-și mai dorește copii.

