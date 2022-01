Ecaterina Ladin, așa cum fanii "Las Fierbinți" nu au mai văzut-o!

Înainte de pandemie, Ecaterina Ladin a apărut la repetiții pentru un alt proiect, musicalul Mamma Mia, într-o ipostază în care fanii nu o cunoșteau.

Actrița s-a lăsat fotografiată în colanți, în care arăta chiar foarte bine.Poza e încă una dinte cele mai apreciate de pe contul actriței de Instagram și demonstrează ce ea a susținut mereu: că nu are complexe. Pentru adevărul.ro , aceasta chiar afirma:





„Niciodată nu am fost complexată. Am avut doar de câştigat cu kilogramele mele în plus, dar e alegerea mea să fiu aşa. E mai greu să te îngraşi decât să slăbeşti. De slăbit e uşor, trebuie să-ţi bage cineva în cap că nu e bine să fii aşa, ţii o cură de slăbire, sport, voinţă, lupte cu tine. Mă enervează foarte tare la cumpărături, că nu găsesc niciodată mărimea potrivită, dar există soluţii şi pentru asta.”

Ecaterina Ladin este originară din Chișinău și a venit acum mai bine de 20 de ani în România. A iubit mereu teatrul și filmul, iar acum este una dintre cele mai îndrăgite actrițe.