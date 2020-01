Ecaterina Ladin, Dalida din Las Fierbinți, mai vrea un copil. „Am botezat mulți copii și o să mai botez”

Actrița Ecaterina Ladin și-a fixat obiectivele pe anul 2020, iar unnul dintre acestea ar putea fi mărirea familiei.

Ecaterina Ladin, care o interpretează pe Dalida în serialul Las Fierbinți, are un băiat de 4 ani cu soțul ei, Laurențiu Ladin. La început de an, actrița și-a setat obiectivele pentru 2020, iar în planuri figurează și al doilea copil.

„Am făcut și bune și rele, anul care vine o să fac și mai multe că așa mi-e felul. Iubesc, încerc să nu urăsc. Sunt generoasă, uneori prea generoasă, mă abțin greu. Am botezat mulți copii și o să mai botez,vreau eu sa fac încă unul”, a spus Ecaterina Ladin, ce-i drept, fără a preciza când plănuiește să-și extindă familia.

Actrița din Las Fierbinți le-a făcut o adevărată declarație de dragoste soțului și familiei sale, care o fac fericită.

„Am prieteni buni, vreau să fiu eu prietenă bună. Am un soț cum nu am crezut vreodată că o sa am, vreau să fiu soția aia... Am colegi cum am visat, sper să fiu colega aia. Am familia cea mai tare. Mulțumesc tuturor că mă împliniți și-mi faceți viața frumoasă! La mulți ani și vă doresc să fiți cel puțin atât de Fericiți ca mine!”, a scris actrița pe Instagram.

Ecaterina Ladin a copilărit la Chișinău, însă s-a mutat în București la vârsta de 17 ani pentru a studia actoria. Ea a explicat într-un interviu cum a început cariera ei de actor de film și cum a primit rolul din serialul Las Fierbinți.

