Ecaterina Ladin, transformare impresionantă în viața reală. Cum arată când nu o interpretează pe Dalida în Las Fierbinți

Actorii din Las Fierbinți sunt atât de credibili încât chiar ai senzația că așa sunt și în viața reală. Din fericire, Geaninuța, Aspirina, Bobiță sau Dalida rămân doar la stadiul de personaje :) Actorii care le interpretează arată total diferit în realitate. Dalida, secretara din Las Fierbinți, este o mămică cochetă și o actriță de teatru talentată. În plus, are și o voce senzațională și dansează ca o profesionistă.

Ecaterina Ladin a ajuns cunoscută în urma rolului Dalida din Las Fierbinți, dar cariera ei a început cu mulți ani înainte ca noi să o admiram la tv. Actrița povestea într-un interviu pentru adevărul.ro că a copilărit în curtea Teatrului Luceafărul din Chișinău și și-a dat seama încă de atunci că actoria este menirea ei. Ecaterina s-a mutat la numai 17 ani în București, unde a studiat Actoria.

Vedeta a povestit cum a ajuns în serialul care a făcut-o celebră. “Dragoş Buliga mă văzuse într-un spectacol (…) Într-o zi m-a sunat cineva de la Pro pentru un casting. Ştiam că Dragoş vrea să facă un serial, nu ştiam amănunte şi nici nu m-am gândit că mă sună de la Pro pentru acel serial. „Când e castingul?“, „Păi mâine.“ Vai de mine, cum îl rog pe şeful meu să mă învoiască să plec la Bucureşți? (n.r. ea lucra la mare). Dar el mi-a dat şi maşină. Eram nedormită când am ajuns la casting, am dat o probă cu Gigi Ifrim, nu-l cunoşteam. După aceea m-a sunat şi Dragoş şi mi-a explicat povestea. De ce Dalida? În pilot Dalida nu apare, singurul personaj feminin era Gianina. Ea fiind micuţă, slăbuţă, trebuia un contra-emploi, cineva mai bine făcută, aşa îmi place mie să zic (râde), să fie total diferită. M-am nimerit, chiar e un beneficiu că nu am 50 de kilograme”, a povestit Ecaterina Ladin tot pentru Adevărul.

Actrița a mărturisit că nu a fost niciodată complexată de kilogramele sale.

“Am avut doar de câştigat cu kilogramele mele în plus, dar e alegerea mea să fiu aşa. E mai greu să te îngraşi decât să slăbeşți. De slăbit e uşor, trebuie să-ţi bage cineva în cap că nu e bine să fii aşa, ţii o cură de slăbire, sport, voinţă, lupte cu tine”.

Ecaterina Ladin nu este doar o actriță talentată, ci și o cântăreață și o dansatoare excepțională. Aceasta a uimit pe toată lumea cu prestația sa din musicalul Mamma Mia.

„Asta era cea mai mare frică a mea, cu cântatul. Cum să cânți cu Loredana pe scenă? Te uiți la un «monstru» de talent și de voce și tu eșți undeva acolo jos. Am avut foarte mulți profesori. Au venit din Londra și ne-au predat. Am muncit, ca să nu-i încurc pe marii artiști. Am progresat foarte mult. Am progresat cu cântatul și abia aștept, poate-poate mai prind ceva în acest domeniu”, a spus pentru Libertatea Ecaterina Ladin.

