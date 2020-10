Edward Sanda, ajutat de mama lui să aleagă inelul pentru Cleopatra Stratan

Edward Sanda a cerut-o de soție pe Cleopatra Stratan chiar de ziua ei, moment care a luat-o prin surprindere pe artista din Republica Moldova. Cântărețul a dezvăluit că a avut nevoie de ajutor pentru a alege inelul perfect pentru iubita lui.

Cleopatra Stratan a spus „Da” chiar de ziua ei, la petrecerea organizată la un restaurant din București. Edward Sanda a dezvăluit că „s-a muncit” serios pentru ca propunerea să iasă ca la carte și că a avut un ajutor de nădejde în mama lui pentru alegerea inelului.

„Mi-am dorit foarte mult să fie un moment intim și să fim doar noi doi. A fost o nebunie, am intrat, cred, în toate magazinele chiar și de câte 5-6 ori, pentru că îmi doream să găsesc acel inel perfect pentru ea. Am trăit ceva emoții și în privința dimensiunii, pentru că nu am avut cu mine un alt inel de model și nu știam exact mărimea. Dar s-a potrivit perfect”, a mărturisit cântărețul.

Cleopatra Stratan: „Nu mă ateptam”



Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

La rândul ei, Cleopatra Stratan trăit emoții cum nu a mai experimentat vreodată în noaptea magică a aniversării sale. Artista a dezvăluit că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie la majorat.

„Deși mă gândeam că se va întâmpla într-o zi, în niciun caz nu mă așteptam ca cererea să vină acum. Și de ziua mea! Așa că m-a luat prin surprindere și am fost foarte emoționată! Am spus Da și sunt fericită”, a spus Cleopatra Stratan.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează un cuplu de câteva luni, dar zvonuri privitoare la apropierea dintre ei au apărut încă din toamna anului trecut. Cei doi și-au oficializat relația în vara acestui an, anunțând pe rețelele sociale că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Fotografii: @edwardsandaofficial

Vezi și VIDEO: FERMA. În Plus, episodul 13: Alexia Talavutis, susținere pentru Viviana Sposub