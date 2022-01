Elena Chiriac, probleme de sănătate înainte de Survivor: „Asta este încă o lecție pentru mine”

Multipla campioană națională la taekwondo WTF, Elena Chiriac, s-a confruntat recent cu o problemă de sănătate. Concurentă în echipa Faimoșilor la Survivor, Elena le-a mărturisit fanilor că a întâmpitat noul an stând în pat, cu febră și cu dureri.

Recent, Elena a postat mai multe filmulețe la InstaStory, în care le vorbește urmăritorilor despre momentele dificile prin care a trecut chiar după Revelion:

„Tocmai înainte de Survivor, de 1 ianurie mai exact a început, am făcut amigdalită din nou. Anul trecut am făcut de 5-6 ori. De asta m-am operat. Am făcut o operație de micșorare cu laser a amigdalelor. Nu credeam că se poate repeta, să fac atât de curând amigdalită. A fost greu, am avut 3 zile cu febră, la pat, cu frisoane și dureri de cap”.

„În mod normal nu aș fi împărtășit asta cu oamenii pe Instagram, aș fi ținut-o pentru mine, dar pentru că mi s-a întâmplat chiar cu câteva zile înainte de plecare, am zis ok, asta este încă o lecție pentru mine, pentru că viața îți oferă ce poți să duci și după fiecare experiență de genul devii tot mai puternic. Eu sunt mai tare și de data asta. Nu mi-am revenit sută la sută, iau antibiotice, dar sunt mult mai bine decât eram ieri”, a mai adăugat Elena.

Concurenta menționează că preferă să se prezinte în fața oamenilor în momentele ei de putere, dar acum a dorit să le arate și partea ei sensibilă.

„Nu am susținut vreodată că nu există nimic care să mă doboare. Sunt multe lucruri care m-au doborât în trecut și o pot face și în viitor, cum a fost zilele trecute. Amigdalita m-a făcut să cad pur și simplu. Nu există lucruri care să mă facă să nu mă mai ridic de jos. Îmi doresc din tot sufletul meu să reușesc și cumva devin sensibilă la subiectul ăsta. Mă cunosc atât de bine și știu cât de tare lupt pentru ceea ce îmi doresc. Îmi doresc să fiu și mai puternică și să fac față sută la sută la Survivor. Eu cred că războiul cel mai mare dintre oameni este cel psihic și tind să cred că știu cel mai bine să mă lupt.

„Am apărut în fața voastră mai slabă ca de obicei, vulnerabilă, lucru care în mod normal nu s-ar fi întâmplat niciodată, pentru că îmi place să mă prezint în fața oamenilor în momentele mele de putere. Am vrut să vedeți prin ce am trecut eu înainte de Survivor și totuși cât de puternică o să fiu acolo și cât de tare, vorba aia, le rup capul”, a mai spus Elena.

Elena Chiriac se numără printre finaliștii din sezonul trecut al emisiunii Ferma. Orășeni vs Săteni.

Sursă foto: Instagram/ elennaq



