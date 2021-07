Elena Gheorghe a aniversat 9 ani de căsnicie! Ce mesaj romantic i-a transmis soțului

Elena Gheorghe este una dintre cele mai frumoase și îndrăgite artiste din România. Cântăreața nu este împlinită doar pe plan profesional, ci și în viața personală.

Citește și Familia de swingeri care a șocat TikTok-ul. Femeia a găsit secretul unei căsnicii fericite

Elena Gheorghe a aniversat recent 9 ani de căsătorie. Artista a postat câteva imagini de colecție de la nunta de vis pe care a avut-o în anul 2012. Lângă imaginile de la petrecere, artista a scris și un mesaj romantic pentru soțul ei, Cornel Ene.

“9 ani de când ne-am căsătorit și 16 de când suntem împreună și la bine și la greu. Iubirea noastră este mai puternică ca oricând. Te iubesc pentru ceea ce sunt lângă tine, pentru fiecare clipă în care suntem noi așa cum ne-am cunoscut, simpli”, a scris Elena pe contul de socializare, acolo unde are peste 1,2 milioane de urmăritori.



Elena și Cornel au împreună doi copii: Nicholas Răzvan (9 ani) și Amelie Nicole, care are trei ani.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când activau împreună în trupa Mandinga. În vara anului 2010, artista a fost cerută în căsătorie. Elena și Cornel au făcut o logodnă restrânsă un an mai târziu, chiar de ziua de naștere a cântăreței.

“A fost o logodnă restrânsă, cu cei mai apropiați, însă, având neamul mare, a fost un fel de nuntă. Eu am rămas însărcinată cu puțin înainte de logodnă și am hotărât să facem nunta în 2012, care n-a fost deloc în secret, deși am fi vrut. Am fi vrut ca, la un eveniment atât de important al vieții noastre, să ne putem concentra mai mult pe noi, pe invitați și pe bucuria acelei zile”, declara în trecut artista pentru VIVA!

Fotografii: Instagram